Una incidencia provoca una hora de retraso en el tren de Sevilla a Granada

Nuevos problemas ferroviarios en la provincia de Granada. Este viernes 10 de octubre el tren de media distancia que conecta Sevilla y Granada ha sufrido un retraso de 51 minutos, según refleja la web de Renfe. De acuerdo con la información facilitada por Adif, el retraso se ha producido por una incidencia en la señalización en la bifurcación con Málaga.

Así, los trenes de alta velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba y entre esta y Málaga y Granada han registrado retrasos por «una incidencia que afecta a la señalización en Bifurcación Málaga». La notificación por parte de Adif ha tenido lugar a las 08.49 horas de la mañana de este viernes.

Una hora y dos minutos después, a las 09.52, la propia Adif informaba de que la incidencia ya había quedado solucionada, restrableciéndose la normal circulación entre las cuatro provincias (Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba), más allá de los citados retrasos.