Una «incidencia logística sobrevenida» suspende el tren Sevilla-Granada de la una de la tarde

El tren que tenía que salir a las 12.57 horas desde Sevilla con destino Granada se ha quedado en la estación. Según ha informado ... Renfe «una incidencia logística sobrevenida», sobre la que no ha precisado nada más, ha impedido que el Avant pudiese hacer el camino.

La compañía ferroviaria ha apuntado que los viajeros han sido encaminados en AVE hasta Córdoba, para después subirlos en otro tren, en este caso Avant, desde Córdoba a Granada.

Renfe ha asegurado que han informado a los afectados a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales. No obstante, algunos usuarios han expresado su malestar por la falta de información a través de las redes sociales.