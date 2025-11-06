Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los pasajeros han sido reubicados en un tren a Córdoba y desde ahí en otro a Granada. Pepe Marín

Una «incidencia logística sobrevenida» suspende el tren Sevilla-Granada de la una de la tarde

Los viajeros han sido encaminados en AVE hasta Córdoba y de Córdoba a Granada en otro tren Avant

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:30

Comenta

El tren que tenía que salir a las 12.57 horas desde Sevilla con destino Granada se ha quedado en la estación. Según ha informado ... Renfe «una incidencia logística sobrevenida», sobre la que no ha precisado nada más, ha impedido que el Avant pudiese hacer el camino.

