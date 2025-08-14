Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana Efectivos de Bomberos de Granada trabajan en Las Gabias para extinguir las llamas en un descampado

Pepe Moreno Granada Jueves, 14 de agosto 2025, 21:26

La columna de humo contrastaba con la caída del sol en Granada. Varias llamadas han alertado al servicio de Emergencias 112 de Andalucía por una gran humareda negra visible desde la capital y su Área Metropolitana.

Según ha podido saber IDEAL, el origen del fuego está en un solar a las afueras del municipio de Las Gabias. Un incendio que ha comenzado en lo que parece ser maquinaria agrícola.

La voz de alarma se ha dado sobre las 20.45 horas y en el lugar trabajan Bomberos de Granada.