Un incendio en la fábrica de perfumes de Armilla moviliza a Bomberos de Granada

Bomberos de Granada han actuado este sábado por la tarde en un incendio originado en Symrise, la fábrica de perfumes de Armilla. La Agencia de ... Emergencias 112 ha recibido numerosas llamadas de ciudadanos alertando del suceso debido a la gran columna de humo que salía de la zona. Fuentes de Bomberos de Granada aseguran que algunos testigos han oído varias explosiones.

El 112 ha movilizado a Bomberos de Granada, y sobre el terreno han actuado efectivos del Parque Sur. También han sido activados Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

Según la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, habría ardido unas de las cubas dentro de la fábrica. Por el momento no se ha informado de ningún herido.

Ampliar El incendio visto desde puntos de la ciudad. Ideal

De esta forma, aunque las primeras informaciones apuntan a que no se hay daños personales, la Guardia Civil está en el interior de las instalaciones investigando la situación de la empresa

Según informan desde Bomberos de Granada, el incendio estaría controlado y no se habrían producido escapes del producto, por lo que no habría peligro. Aún así, la Guardia Civil ha cortado el acceso a la rotonda de la avenida de San Rafael, dado que las primeras informaciones hablaban de posible riesgo de explosiones. En la entrada principal de la fábrica también ha habido agentes controlando que se respete el perímetro de seguridad.

Situación controlada

Desde el Ayuntamiento de Armilla afirman que el fuego ha afectado a un depósito de materiales y, según confirmó el servicio de bomberos, no ha existido riesgo por exposición a productos químicos. La Avenida San Rafael queda reabierta al tráfico con normalidad y el episodio de alerta se da por finalizado, aunque permanecemos pendientes de las informaciones que aclaren las causas del incendio.

El Ayuntamiento agradece la rápida actuación de los Bomberos de Granada, la participación de la Policía Local de Granada y de los cuerpos de Protección Civil de Granada y Armilla. El operativo ha sido coordinado por la Policía Local de Armilla y efectivos de la Guardia Civil, a quienes trasladamos nuestro reconocimiento por su impecable trabajo, que contribuye a reforzar la seguridad de la ciudadanía.