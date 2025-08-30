Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hospital Universitario Clínico San Cecilio en imagen de archivo. Ideal

El incendio en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes

Ocurrió durante esta madrugada en una habitación de la tercera planta de hospitalización de Cirugía

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:20

Noche de tensión en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, donde el incendio en un colchón obligó a desalojar a una veintena de pacientes, ... que tuvieron que ser trasladados a otra planta. Bomberos de Granada actuó para sofocar el incendio, que no provocó daños personales, solo materiales. No se han registrado daños personales entre pacientes ni profesionales. La investigación sobre el origen del suceso permanece abierta.

