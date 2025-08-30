El incendio en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes

Noche de tensión en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, donde el incendio en un colchón obligó a desalojar a una veintena de pacientes, ... que tuvieron que ser trasladados a otra planta. Bomberos de Granada actuó para sofocar el incendio, que no provocó daños personales, solo materiales. No se han registrado daños personales entre pacientes ni profesionales. La investigación sobre el origen del suceso permanece abierta.

El suceso tuvo lugar en la madrugada de este sábado, en torno a las 3:00 horas, cuando se detectó humo en una de las habitaciones de la tercera planta de hospitalización de Cirugía, procedente de un colchón, según ha podido saber este periódico por fuentes sanitarias y del propio hospital.

De inmediato, y siguiendo los protocolos de seguridad, se activaron los sistemas de alarma y se dio aviso a Bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que acudieron al centro y actuaron con rapidez.

Como medida preventiva, fueron trasladados una veintena de pacientes, y sus acompañantes, a las instalaciones del Hospital de Día Quirúrgico, en la planta segunda, donde han pasado la noche. Está previsto que a lo largo de la jornada de este sábado sean reubicados en una planta de hospitalización contigua de Cirugía.

No se han registrado daños personales entre pacientes ni profesionales. Los daños materiales se concentran en la cama en la que se originó el humo y en algunos enseres plásticos de la habitación, así como en la suciedad generada en la zona afectada.

La investigación sobre el origen del suceso permanece abierta. Fuentes sanitarias consultadas apuntan que pudo ser un paciente el que le prendiera fuego al colchón.

Normalidad en la actividad

La actividad asistencial del hospital no se ha visto afectada y todos los servicios continúan prestándose con total normalidad, tal y como explican desde el hospital. Por otro lado, durante el fin de semana se llevará a cabo «una limpieza exhaustiva» de la planta, así como las comprobaciones necesarias para garantizar que pueda volver a estar «plenamente operativa en condiciones óptimas de seguridad».

El hospital agradece especialmente la labor de sus profesionales, que actuaron «con rapidez y coordinación», facilitando el traslado y la atención a los pacientes y acompañantes en todo momento.