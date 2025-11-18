Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un helicóptero ha unido la ruta este martes para validar el modo de viaje. Ideal

Impulsan un proyecto de aerotaxis con un pasillo aéreo entre Málaga y Granada

Un helicóptero ha unido este martes los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Federico García Lorca para validar el modo de operación con el que volarían aerotaxis pilotados y drones de carga

Ideal

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Un aerotaxi podría unir en un futuro no muy lejano Granada y Málaga gracias a un plan de trabajo europeo. Enaire impulsa este proyecto 'OperA' ( ... Operate Anywere) para validar los vuelos del futuro en espacio aéreo controlado, no controlado y U-Space. Este martes, en colaboración con Aena, un helicóptero ha hecho cuatro vuelos entre los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Federico García Lorca Granada-Jaén para probar los procedimientos que haría un aerotaxi pilotado o drones de carga autónomos en distintos tipos de espacio aéreo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  9. 9 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Impulsan un proyecto de aerotaxis con un pasillo aéreo entre Málaga y Granada

Impulsan un proyecto de aerotaxis con un pasillo aéreo entre Málaga y Granada