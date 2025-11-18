Impulsan un proyecto de aerotaxis con un pasillo aéreo entre Málaga y Granada

Un aerotaxi podría unir en un futuro no muy lejano Granada y Málaga gracias a un plan de trabajo europeo. Enaire impulsa este proyecto 'OperA' ( ... Operate Anywere) para validar los vuelos del futuro en espacio aéreo controlado, no controlado y U-Space. Este martes, en colaboración con Aena, un helicóptero ha hecho cuatro vuelos entre los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Federico García Lorca Granada-Jaén para probar los procedimientos que haría un aerotaxi pilotado o drones de carga autónomos en distintos tipos de espacio aéreo.

Con esta demostración, se pretende dar el visto bueno el modo de operación para este tipo de vuelos, que formarán parte del espacio aéreo en un futuro próximo.

Las pruebas buscan comprobar que las rutas diseñadas por ENAIRE y los procedimientos operativos permiten que estas aeronaves, ya sean pilotadas, remotas o autónomas, puedan volar en espacio aéreo controlado y no controlado, puedan coexistir sin interferir con la actividad habitual de los aeropuertos y aeronaves convencionales, garantizando al mismo tiempo el máximo nivel de seguridad operativa para todos los usuarios del sistema aéreo.

El proyecto de movilidad aérea avanzada 'OperA', en virtud del acuerdo ID: 101114694, bajo el programa 'Horizon Europe' y apoyado por la empresa común SESAR 3, cuenta con una financiación total de aproximadamente 9,52 millones de euros y una contribución de la UE de cerca de 5,97 millones de euros.

Esta iniciativa europea de investigación e innovación en movilidad aérea avanzada busca validar nuevas operaciones de taxis aéreos pilotados y cargas no tripuladas en espacio aéreo controlado, no controlado y U-Space. 'OperA' representa un paso decisivo hacia la integración segura y eficiente de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en todos los tipos de espacio aéreo, contribuyendo a la creación de un cielo digital europeo más sostenible y conectado.

El consorcio que impulsa el proyecto 'ÓperA' está liderado por la multinacional tecnológica Honeywell y cuenta con la participación de Aena, Enaire, Crida, Eurocontrol y fabricantes como Pipistrel y Vertical Aerospace, entre otros.