La imagen de zoco árabe salta de Calderería y Elvira al entorno de la Catedral

El barrio del Albaicín, Patrimonio de la Humanidad, ya no es el único de la ciudad e Granada con ese sabor a zoco árabe tan ... famoso en Instagram y tan denostado por los vecinos que ha cambiado en un par de décadas la fisonomía de calles tan señeras como Calderería y Elvira.

Esta imagen de zoco árabe ha saltado ya de estas calles albaicineras al entorno de la Catedral y es en la calle San Jerónimo y en su entorno donde la mutación se ha instalado ya con toda su plenitud. De esta forma, una docena de comercios con los típicos y característicos productos, recuerdos, telas, souvenirs y demás cambalaches pseudo orientales lucen sobre las aceras, fachadas, persianas, paredes y puertas de esta calle entre la plaza de la Universidad y la calle Cárcel Baja sin que las autoridades hayan hecho nada para evitarlo.

Según las normativas urbanísticas, tanto la ocupación de vía pública como la exposición de mercancías en las fachadas no está permitida.

Las asociaciones denuncian

Las asociaciones han realizado al respecto diversas peticiones de información y denuncias al Ayuntamiento de Granada. Cruz Palma Gámiz, de la asociación de vecinos San Juan de Dios-Boquerón, confirma el cambio de imagen en calles como San Jerónimo. «Están todas en plan zoco árabe igual que la calle Elvira. La calle San Jerónimo ha cambiado con hoteles y tiendas de recuerdos. Ya no hay comercio tradicional. Empezó hace unos años y es un cambio que se está produciendo poco a poco».

Explica a continuación que han interpelado al Ayuntamiento de Granada.«Hemos reclamado en Junta de Distrito para que no cuelguen la mercancía en las paredes, porque lo hacen en cables y junto aparatos de luz. Como haya un cortocircuito con las telas, hay peligro», se preocupa. «También hemos reclamado que no se puede pasar por la calle, porque aunque tiene poco tráfico, son muy estrechas y no pasa un carrito o un andador que es lo que tenemos mucho en el barrio, y están con toda la mercancía en la calle y no facilitan el paso de los peatones».

Su objetivo está claro. «Queremos que la Policía Local se pase y les informe. Hay una norma que impide sacar la mercancía y ocupar toda la calle, y lo que no está permitido es colgar la mercancía. Hay una, por ejemplo que se ha adueñado del callejón entero, que parece parte de su tienda», recrimina.

La asociación de vecinos Sagrario-Centro también mantiene una posición firme. Paco Castro Medina, presidente vecinal, confirma la tendencia. «El comercio tradicional se va el garete. Por ejemplo, el barrio del Boquerón está muerto y sin negocios. Lo único que prolifera son hoteles, apartamentos turísticos, bares, restaurantes y tiendas de souvenirs o heladerías. Lo que está pegado al turismo».

También realiza un anuncio. «En la próxima Junta Municipal de Distrito, el tercer lunes de julio, haremos las preguntas sobre la proliferación de mercancía en las aceras y las fachadas». «Nos tendríamos que meter todos en nuestros negocios y dejar la calle para el peatón, y cada vez se ocupa más la vía pública y entre terrazas y comercios andar por la ciudad está complicado», termina Paco Castro Medina.