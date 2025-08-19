La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times La publicación estadounidense ha realizado un reportaje de los incendios que asolan España y entre las imágenes ha elegido una de un miembro de la Brica de Granada

El digital del New York Times ilustra su noticia de los incendios forestales en España con fotos y vídeos de los dispositivos de extinción. Entre ellos, los compañeros de la Brica de Granada (cascos verdes) del Plan Infoca enviados a Ourense. Así lo ha explicado el propio Infoca a través de sus redes sociales.

La imagen muestra a uno de estos profesionales exhausto durante las labores de extinción de uno de los incendios que afecta a Galicia, una de las comunidades más castigadas.

La publicación americana destaca el gran despliegue de medios de todo el territorio y la ayuda desde el resto de países europeos han enviado para enfrentarse a los más de veinte incendios activos en la península. «España está desplegando 500 soldados más y los aliados europeos están enviando rápidamente bomberos y material para reforzar los equipos de emergencia que luchan contra los incendios que siguen fuera de control en todo el país», señala.

Explica que los refuerzos «elevan a unos 4.000 el número de militares españoles que ayudan a los bomberos locales». Incluso con el apoyo adicional, «las temperaturas abrasadoras complicaban los intentos de sofocar unas llamas que ya han quemado más hectáreas que ningún otro incendio en España en los últimos años», indican en el New York Times.

«Las autoridades consideran que 23 incendios activos son especialmente graves, y que muchos de los más preocupantes se encuentran principalmente en el noroeste del país», sobre todo en Galicia, en donde se empleó el bombero de Granada protagonista de la foto.