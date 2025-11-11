Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mercedes pasea por las calles de Guadix junto a su marido Rubén, recién casados IDEAL

De la iglesia al banquete a pie: la pareja de novios granadinos que sorprendieron a todo Guadix

Mercedes y Rubén se casaron el sábado en la Catedral accitana y fueron fotografiados por los vecinos en el camino hacia la celebración

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:35

Cuando Mercedes y Rubén se casaron el pasado sábado en la Catedral de Guadix, lo último que imaginaron es que atraerían las miradas de cada ... uno de los vecinos que encontraron a su paso y que incluso los fotografiarían por los rincones de su pueblo de toda la vida. «Nos miraban sorprendidos y nos deseaban suerte», cuenta la protagonista.

