De la iglesia al banquete a pie: la pareja de novios granadinos que sorprendieron a todo Guadix

Cuando Mercedes y Rubén se casaron el pasado sábado en la Catedral de Guadix, lo último que imaginaron es que atraerían las miradas de cada ... uno de los vecinos que encontraron a su paso y que incluso los fotografiarían por los rincones de su pueblo de toda la vida. «Nos miraban sorprendidos y nos deseaban suerte», cuenta la protagonista.

Tras contraer matrimonio fueron a hacerse algunas fotos por la ciudad y fue al terminar, cuando decidieron llegar al lugar en el que lo celebraban con sus familiares por su propio pie. «Nos parecía algo simple, queríamos algo sencillo, como somos nosotros», detallan.

Ella vestida de blanco, cogida de la mano de su marido, caminó por la calle Ancha de Guadix hasta llegar al Palacio de Oñate, donde lo festejaron con todos sus allegados.

Un vecino de la localidad que se los encontró, les hizo algunas fotos y las publicó en Facebook, donde se ha compartido el post y ha recibido numerosos comentarios de los paisanos. «La gente nos preguntaba que qué hacíamos y a dónde íbamos», dice. Y aunque muchos inmortalizaron el momento de su paseo vestidos de novios, reconocen que no han podido conseguir ninguna de esas fotos. «Para nosotros era una alegría ver a tanta gente feliz por encontrarse con una pareja de novios, pero queremos que nos pasen las fotos», añaden entre risas.

Lo que para ellos fue un detalle sin más, para quienes se cruzaron en su camino se convirtió en algo sorprendente. «Íbamos hablando de lo bien que había salido todo, de toda la gente que fue a la iglesia a vernos y de lo felices que estábamos», relatan. Ahora, disfrutan de su luna de miel en Roma mientras aún reciben felicitaciones por la unión. Ellos no lo olvidarán nunca, pero quienes los vieron esa tarde, tampoco.