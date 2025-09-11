El IES Aricel de Albolote no tiene «ningún pedagogo terapeuta» a días de iniciar el curso
Así lo ha denunciado el sindicato Ustea, que apunta a 34 alumnos con necesidades específicas de apoyo o educativas especiales
Granada
Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:32
Los institutos públicos de la provincia arrancarán el curso el próximo lunes 15, pero en la Sección del IES Aricel, en Albolote, parece que quedan ... asuntos pendientes. El centro atenderá a 27 alumnos que requieren apoyo educativo y a 7 con necesidades educativas especiales, según el sector de Educación del sindicato Ustea, pero «no cuenta con ningún docente especialista de pedagogía terapéutica».
«Esta falta de personal esencial deja sin el apoyo adecuado a un grupo significativo de estudiantes incluso con desfases curriculares de más de dos cursos, vulnerando su derecho a una educación inclusiva», ha reivindicado la organización en una nota. En la misma, también lamenta que «no se ha asignado conserje ni personal de administración, lo que sobrecarga al personal docente y dificulta la gestión diaria».
Y se suma la «ausencia de recursos básicos». Ustea asegura que el centro carece de material de biblioteca y libros de texto. Se trata de una queja, en su conjunto, que ha llegado a través del profesorado del IES Aricel y, según ha podido saber IDEAL, el centro está intentando resolverlo por los cauces internos. «Si la situación persiste, intervendrá el sindicato». Preguntada por este periódico, la delegación de Educación de la Junta no se ha pronunciado al respecto.
