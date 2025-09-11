Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los alumnos del instituto de Albolote, inaugurado hace un año, en una imagen de archivo. Pepe Marín

El IES Aricel de Albolote no tiene «ningún pedagogo terapeuta» a días de iniciar el curso

Así lo ha denunciado el sindicato Ustea, que apunta a 34 alumnos con necesidades específicas de apoyo o educativas especiales

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:32

Los institutos públicos de la provincia arrancarán el curso el próximo lunes 15, pero en la Sección del IES Aricel, en Albolote, parece que quedan ... asuntos pendientes. El centro atenderá a 27 alumnos que requieren apoyo educativo y a 7 con necesidades educativas especiales, según el sector de Educación del sindicato Ustea, pero «no cuenta con ningún docente especialista de pedagogía terapéutica».

