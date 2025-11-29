IDEAL, premio de comunicación de la Asociación de Gestores de Residuos de la Construcción de Andalucía

La periodista de IDEAL Inés Gallastegui recibió este viernes el Premio AGRECA Circular de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y ... Demolición de Andalucía, Ceuta y Melilla, en el marco de la asamblea de la entidad celebrada en Andújar (Jaén).

En la asamblea, que reunió a las principales empresas del sector, se entregaron los premios AGRECA Circular, en su segunda edición, en las categorías sector privado, sector público y de comunicación por su labor destacada en la divulgación o uso de áridos reciclados de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), así como por la divulgación de buenas prácticas de economía circular en lo relacionado con la producción de materias primas secundarias procedentes del reciclaje.

El jurado otorgó el premio sector público a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, por su aportación al sector, en la que destaca el primer pliego para uso de áridos reciclados en obras de infraestructuras, una regulación pionera a nivel nacional, y el catálogo de firmes para uso de áridos reciclados en numerosas obras, como los metros de Málaga y Granada.

En el sector privado, fue premiada la constructora cordobesa Jícar, fundada en 1960 y especializada en obra civil, infraestructuras, edificación y servicios, con un fuerte compromiso con la calidad, el medio ambiente y la innovación.

El premio en la categoría de comunicación recayó en Inés Gallastegui, periodista en el diario IDEAL de Granada, por acercar a la sociedad temas de ciencia, medio ambiente, contaminación y desarrollo sostenible, y abordar los problemas relacionados con la gestión de residuos de construcción y demolición y su impacto.

Ampliar Asamblea de AGRECA en Andújar. AGRECA

Colaboradores en sostenibilidad

El delegado de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, avaló la labor de los gestores de residuos de la construcción como agentes clave en el avance del empleo y el desarrollo económico, y destacó su contribución a la sostenibilidad. En ese sentido, resaltó el papel de estas empresas como «colaboradores necesarios en el impulso de la revolución verde que ha puesto en marcha el Gobierno de Juanma Moreno», informa Europa Press.

En el marco de la asamblea, la junta directica de AGRECA reeligió a Pedro del Toro como presidente.