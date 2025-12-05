El IAJ organiza una visita de 150 jóvenes granadinos al Museo de la Memoria con motivo del Día de la Bandera de Andalucía

La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, y el responsable del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), José Luis de ... la Torre, han acompañado hoy a 150 alumnos del IES Alhambra y del colegio Fundación CajaGranada en la visita al Museo Memoria de Andalucía, una actividad organizada por el IAJ con motivo de la celebración del Día de la Bandera en la provincia de Granada.

La actividad ha consistido en una visita al Museo Memoria de Andalucía y su propuesta museográfica, relacionada con la historia, cultura y patrimonio de Andalucía, de forma interactiva y guiada. Además, cada grupo ha desarrollado un taller temático relacionado con alguna de las etapas de la historia andaluza.

En concreto, sobre la prehistoria han realizado un trabajo asimilado a pinturas rupestres y arcilla; sobre Roma, han hecho un trabajo con el mosaico; sobre Al-ándalus, los alumnos han elaborado joyas, abalorios y objetos artesanales basados en la cultura andalusí.

La delegada ha animado a los jóvenes a «profundizar en la historia de Andalucía y a sentirse orgullosos de nuestro pasado y de lo que ahora somos» y les ha instado a celebrar el Día de la Bandera «como el día que reconocemos nuestros valores y nos reafirmamos en nuestra identidad».

Por su parte, el responsable del IAJ ha asegurado que «es fundamental acercar la cultura, la historia, el patrimonio y las tradiciones de nuestra Andalucía a la juventud y, en este caso, lo hacemos con motivo del Día de la Bandera, una efemérides que nos sirve de punto de partida para trabajar con la juventud aspectos tan relevantes como nuestra propia identidad como andaluces».

Según De la Torre, «conocer, respetar y celebrar símbolos que nos identifican como región y comunidad autónoma como lo es nuestra bandera blanca y verde no es solo un acto de encuentro con nuestra historia, sino también un elemento vertebrador del andalucismo en nuestra juventud».