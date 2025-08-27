Huétor Tájar comienza a confeccionar su Belén monumental en pleno mes de agosto Este año la instalación recreará los pueblos más bonitos de España según la revista National Geographic

La localidad granadina de Huétor Tajar ha comenzado en estos días de agosto la elaboración de su Belén monumental que lucirá en el pueblo durante las fiestas de Navidad.

Los técnicos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento han empezado ya a trabajar a destajo en la confección del Belén monumental que, con sus más de 100 metros cuadrados, es uno de los más grandes de toda España.

La responsable de preparar este Belén pieza a pieza, Mayka Gómez, con la ayuda de dos artesanos más, ha iniciado más de cinco meses antes de su apertura, este minucioso trabajo: el de preparar, una a una, las más de 500 figuras (150 de ellas en movimiento) que conformarán la instalación este año.

Según señalan desde el Consistorio en un comunicado, este año, el Belén monumental de Huétor Tájar recreará por primera vez algunos de los pueblos más bonitos de España según la prestigiosa revista de viajes National Geographic, como Cudillero (Asturias), Santillana del Mar (Cantabria), Albarracín (Teruel) o Montefrío (Granada), que serán el escenario de diversos pasajes bíblicos en el Belén hueteño, como la anunciación, la ofrenda de los Reyes Magos o la matanza de los inocentes.

Gómez elabora el nuevo Belén para lo que emplea más de 700 metros cuadrados de corcho, 400 metros de cable eléctrico, 150 kilos de pintura y 400 kilos de escayola. En cada edición, dedica más de 2.000 horas de trabajo a preparar esta instalación, que este año confía en superar los más de 20.000 visitantes que tuvo el año pasado.

Además, por primera vez en esta edición, Mayka Gómez empleará nuevas tecnologías, como la impresión 3D o el láser, para confeccionar algunas de las figuras del Belén.

Un revulsivo para el turismo

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Francisco Muñoz, destaca que el Belén monumental «ha supuesto un auténtico revulsivo para el turismo en nuestro municipio, ya que en cada edición son más y de más rincones de España los visitantes que vienen a conocerlo».

El edil señala que, como todos los años, «el Belén tendrá muchas sorpresas, que daremos a conocer poco antes de su inauguración, en el Puente de la Inmaculada».

El concejal recuerda que el municipio cuenta con una amplia tradición belenística, y destaca «el impresionante trabajo que realizan cada año Mayka Gómez y su equipo, que ha logrado situarnos en el mapa de los belenes con más visitantes de nuestro país».