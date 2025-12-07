Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Punto de la A-4003 en el que tuvieron lugar ambos accidentes. Blanca Rodríguez

Huétor Santillán ya solicitó mejoras en la A-4003 cuando murieron otros tres jóvenes hace 17 años

La asociación de vecinos reclamó a la Junta bandas sonoras y una rotonda en el lugar donde el pasado domingo fallecieron dos muchachos

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:50

Comenta

Los vecinos de Huétor Santillán respiran hondo desde el pasado domingo, 30 de noviembre, cuando circulan por la A-4003. Aminoran la velocidad después de ... la curva y extreman la precaución en la recta. Durante unos segundos, desvían su mirada a un lado, hacia el monolito contra el que el ese día chocaron Ventura y Javier. Su recuerdo está demasiado presente. El fallecimiento de los dos jóvenes, de 21 y 17 años respectivamente, ha devastado el pueblo, que estos días revive lo sucedido en 2008, cuando ocurrió un suceso similar. En el mismo punto perdieron la vida tres jóvenes. Ya entonces el pueblo reclamó mejoras en la carretera para hacerla más segura, medidas que nunca llegaron.

