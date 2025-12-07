Huétor Santillán ya solicitó mejoras en la A-4003 cuando murieron otros tres jóvenes hace 17 años

Los vecinos de Huétor Santillán respiran hondo desde el pasado domingo, 30 de noviembre, cuando circulan por la A-4003. Aminoran la velocidad después de ... la curva y extreman la precaución en la recta. Durante unos segundos, desvían su mirada a un lado, hacia el monolito contra el que el ese día chocaron Ventura y Javier. Su recuerdo está demasiado presente. El fallecimiento de los dos jóvenes, de 21 y 17 años respectivamente, ha devastado el pueblo, que estos días revive lo sucedido en 2008, cuando ocurrió un suceso similar. En el mismo punto perdieron la vida tres jóvenes. Ya entonces el pueblo reclamó mejoras en la carretera para hacerla más segura, medidas que nunca llegaron.

El tiempo parece no haber pasado por ese lugar. La velocidad continúa limitada a 40 kilómetros por hora, como hace 17 años. Un cartel anuncia que en aquel punto se produce la salida de camiones. Y sigue sin haber badenes en esos metros tan críticos, una demanda que podría considerarse histórica. IDEAL ha recuperado la carta que la Asociación de vecinos de Huétor Santillán envió a la Junta de Andalucía justo después del accidente en el que fallecieron los tres jóvenes. «Todo apunta a que fue consecuencia de un exceso de velocidad, en un tramo limitado para circular a 40 kilómetros por hora», comenzaba el texto.

Los tres ocupantes del coche murieron y el piloto quedó herido grave. Iván, de 18 años, Cristopher, de 16, Iván, de 22, y Rafa, el conductor de 27 años, habían quedado con otros amigos para echar una partida de futbolín en Beas de Granada. Nunca llegaron.

La carta enviada en su día por el colectivo incidía en la ausencia de bandas sonoras y en que, de haber estado instaladas, quizá podría haberse evitado el trágico desenlace. «No hay ningún obstáculo para evitar excesos de velocidad, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de pueblos por donde pasan este tipo de vías. El acceso a las canteras y a la vía de servicio paralela a la A-92 y que sirve de entrada a una de las urbanizaciones del pueblo genera una situación de alta peligrosidad, dado que está en una zona de curvas y cambio de rasantes», explica.

Por todo esto, la asociación reclamaba la «instalación urgente» de bandas sonoras «u otras medidas disuasorias» que limitaran la velocidad «desde la gasolinera hasta la urbanización La Sotanilla». También solicitaba la construcción de una rotonda en la zona de acceso a las canteras y la vía de servicio «para evitar los accidentes que se vienen produciendo y que antes o después se volverán a producir», según auguraba.

Nueva petición

Tras el suceso ocurrido el pasado domingo, con la muerte de Ventura y Javier en el mismo punto, el alcalde del municipio, José Carlos Ortega, solicitó a la Junta de Andalucía soluciones. Propone, como ya lo hizo la asociación en su día, una rotonda, badenes o un radar para que los vehículos extremen la precaución. Además, el firme de la vía también está pendiente de un arreglo.