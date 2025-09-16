Los hosteleros temen un consumo «desordenado» en accesos a terrazas

Mientras las sociedades médicas respaldan que el Gobierno amplie los espacios libres de humo, los hosteleros granadinos temen que las consecuencias de que se prohíba ... fumar en terrazas de bares y restaurantes. «Podría favorecer un consumo desordenado en los accesos, con residuos y molestias para vecinos y entorno urbano», advierte Gregorio García, presidente de la Federación de Hostelería de Granada.

Según él, en la provincia ya existe una convivencia «razonable» entre fumadores y no fumadores en terrazas al aire libre. «Los clientes comprenden las normas de respeto mutuo. Imponer una prohibición estricta sin matices ignora la realidad y los esfuerzos que muchos hosteleros hemos venido haciendo», lamenta. A García le preocupa especialmente que el hostelero cargue con la responsabilidad de vigilante: «No somos policías».

Además, el presidente de los hosteleros granadinos cree que, en lugar de reducir realmente la exposición al humo, los fumadores se trasladarán a espacios cerrados como viviendas u otros interiores no regulados, lo que, según él, «a la postre podría aumentar los riesgos para la salud, especialmente de los convivientes».