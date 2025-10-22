Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los hospitales granadinos Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio impulsan la detección precoz de la fibrilación auricular

Las actividades, enmarcadas en la campaña nacional 'Siente tu ritmo: tómate el pulso', promueven la prevención y la salud cardiovascular en el marco del Congreso SEC25 celebrado esta semana en Granada

Ideal

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:39

Comenta

Los hospitales universitarios Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio de Granada se han sumado a la campaña nacional 'Siente tu ritmo: tómate el pulso', una iniciativa promovida por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección precoz de la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente en la población adulta.

Ambos centros han desarrollado jornadas divulgativas abiertas a pacientes y usuarios en las que profesionales de Cardiología y Enfermería han enseñado cómo tomarse el pulso correctamente para identificar posibles irregularidades en el ritmo cardíaco.

Las actividades se han completado con charlas educativas sobre esta patología, su impacto en la salud y la forma de reconocer sus síntomas. Además, la iniciativa ha contado con la colaboración de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada y Provincia (ASPACGRAP) y la Asociación Mucho Corazón, de Motril.

Así, el Hospital Virgen de las Nieves ha desarrollado la misma acción formativa en su vestíbulo principal, con la implicación de los profesionales de su Unidad de Arritmias, coordinada por el doctor Juan Jiménez Jáimez, y con la participación de pacientes, estudiantes y personal sanitario. Además, se han ofrecido explicaciones sobre el uso de dispositivos digitales de detección, como relojes inteligentes o aplicaciones móviles con registro de pulso y electrocardiograma, que facilitan la identificación temprana de la fibrilación auricular.

Por su parte, el Hospital Clínico San Cecilio, la jornada se ha celebrado en el vestíbulo de Consultas Externas y las charlas sobre fibrilación auricular en la sala multiusos del centro, con la participación del doctor Ignacio Arroyo Crespo, cardiólogo, y las enfermeras Rosa Alonso Cuenca y Sara Vargas Vázquez.

Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular

El Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular, organizado por la Sociedad Española de Cardiología, se celebra del 23 al 25 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada, reuniendo a más de 4.000 profesionales nacionales e internacionales. El encuentro constituye la cita anual más relevante de la cardiología española y abordará las últimas novedades en diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España, con más de 115.000 fallecimientos en 2023, de ellos más de 20.000 en Andalucía, según datos del INE.

Los hospitales universitarios Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves participan activamente en esta edición con la presentación de más de 70 comunicaciones científicas, reflejo del compromiso de los profesionales granadinos con la investigación, la innovación y la mejora de la salud cardiovascular.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  4. 4 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  6. 6 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  9. 9

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  10. 10 Oportunidad para trabajar en la Universidad de Granada como informático: publicada la oferta de empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los hospitales granadinos Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio impulsan la detección precoz de la fibrilación auricular

Los hospitales granadinos Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio impulsan la detección precoz de la fibrilación auricular