Los hospitales granadinos Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio impulsan la detección precoz de la fibrilación auricular Las actividades, enmarcadas en la campaña nacional 'Siente tu ritmo: tómate el pulso', promueven la prevención y la salud cardiovascular en el marco del Congreso SEC25 celebrado esta semana en Granada

Los hospitales universitarios Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio de Granada se han sumado a la campaña nacional 'Siente tu ritmo: tómate el pulso', una iniciativa promovida por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la detección precoz de la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente en la población adulta.

Ambos centros han desarrollado jornadas divulgativas abiertas a pacientes y usuarios en las que profesionales de Cardiología y Enfermería han enseñado cómo tomarse el pulso correctamente para identificar posibles irregularidades en el ritmo cardíaco.

Las actividades se han completado con charlas educativas sobre esta patología, su impacto en la salud y la forma de reconocer sus síntomas. Además, la iniciativa ha contado con la colaboración de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada y Provincia (ASPACGRAP) y la Asociación Mucho Corazón, de Motril.

Así, el Hospital Virgen de las Nieves ha desarrollado la misma acción formativa en su vestíbulo principal, con la implicación de los profesionales de su Unidad de Arritmias, coordinada por el doctor Juan Jiménez Jáimez, y con la participación de pacientes, estudiantes y personal sanitario. Además, se han ofrecido explicaciones sobre el uso de dispositivos digitales de detección, como relojes inteligentes o aplicaciones móviles con registro de pulso y electrocardiograma, que facilitan la identificación temprana de la fibrilación auricular.

Por su parte, el Hospital Clínico San Cecilio, la jornada se ha celebrado en el vestíbulo de Consultas Externas y las charlas sobre fibrilación auricular en la sala multiusos del centro, con la participación del doctor Ignacio Arroyo Crespo, cardiólogo, y las enfermeras Rosa Alonso Cuenca y Sara Vargas Vázquez.

Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular

El Congreso SEC25 de la Salud Cardiovascular, organizado por la Sociedad Española de Cardiología, se celebra del 23 al 25 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada, reuniendo a más de 4.000 profesionales nacionales e internacionales. El encuentro constituye la cita anual más relevante de la cardiología española y abordará las últimas novedades en diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en España, con más de 115.000 fallecimientos en 2023, de ellos más de 20.000 en Andalucía, según datos del INE.

Los hospitales universitarios Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves participan activamente en esta edición con la presentación de más de 70 comunicaciones científicas, reflejo del compromiso de los profesionales granadinos con la investigación, la innovación y la mejora de la salud cardiovascular.