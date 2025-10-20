El Hospital Virgen de las Nieves reúne a sanitarios implicados en el abordaje del Trauma Grave El hospital organiza unas jornadas de alto nivel en las que participan expertos del hospital, atención primaria y emergencias extrahospitalarias

Ideal Lunes, 20 de octubre 2025, 14:13 Comenta Compartir

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha organizado las cuartas 'Jornadas sobre Trauma Grave' a las que han asistido más de un centenar de profesionales con responsabilidad en el tratamiento y cuidado de pacientes politraumatizados, tras sufrir accidentes de tráfico u otras lesiones traumáticas.

El encuentro ha sido inaugurado por el delegado de Sanidad, Indalecio Sánchez-Montesinos, quien, junto con la directora gerente del hospital, María Ángeles García Rescalvo, han felicitado al equipo multidisciplinar que hace posible que este hospital granadino sea centro de referencia integral para traumatismos graves, ya que dispone de todos los servicios asistenciales y de soporte clínico necesarios para tratar estas patologías.

En esta reunión científica han participado ponentes de gran prestigio, principalmente del propio hospital granadino, así como del Servicio de Urgencias, tanto de atención Hospitalaria como Atención Primaria, Distrito Sanitario Granada-Metropolitano y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 con el fin de actualizar conocimientos en el abordaje integral de pacientes que requieren atención urgente y coordinada con fuerzas de seguridad y servicios de emergencias extrahospitalarias.

García Rescalvo ha apuntado que «somos un hospital de alta complejidad y referente en este proceso, junto con atención primaria y extrahospitalaria» y ha destacado «los beneficios que suponen la coordinación y el trabajo en equipo para los pacientes que reciben una mejor calidad asistencial».

La enfermedad traumática grave es una causa importante de mortalidad prematura y frecuente de ingresos hospitalarios, morbilidad y secuelas. Aunque afecta a todas las edades, tiene especial incidencia en los jóvenes.

Todos estos incidentes, -accidentes de tráfico, caídas o agresiones, entre otras-, requieren de un sistema de atención integrado y multidisciplinar que dé una respuesta rápida e integral a las demandas asistenciales de la población, además de coordinación con atención prehospitalaria y hospitalaria, manteniendo la continuidad asistencial durante todo el proceso asistencial.

Andalucía cuenta con un Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad y con un protocolo del Proceso Asistencial Integrado de Atención al Trauma Grave para dar respuesta a la complejidad y multidisciplinariedad de esta patología, a su carácter urgente y tiempo-dependiente y a la necesidad de coordinación interniveles.

Temas

Hospital Virgen de las Nieves