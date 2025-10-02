El Hospital Virgen de las Nieves reúne a profesionales de Enfermería en unas jornadas sobre innovación en cuidados El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha inaugurado la quinta edición de este encuentro científico en el que se hablará sobre inteligencia artificial, seguridad del paciente y cuidado integral

Ideal Jueves, 2 de octubre 2025, 14:20 Comenta Compartir

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha organizado la quinta edición de las Jornadas Internacionales de Innovación y Desarrollo en Cuidados en las que se han inscrito cerca de 200 profesionales de Enfermería, quienes, durante dos días, actualizarán conocimientos y compartirán experiencias innovadoras en cuidados, en esta ocasión, centradas en la excelencia en enfermería mediante la integración de la inteligencia artificial, la seguridad del paciente y el cuidado integral.

El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha asistido a la inauguración, junto con la subdirectora médica del hospital, María del Mar Sánchez, la subdirectora de enfermería, Matilde Sánchez, la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García, y el director de la Cátedra de Investigación e Innovación en Bienestar, Jonathan Cortés.

El encuentro, organizado por el hospital granadino y la Cátedra de Investigación e Innovación en Bienestar Social y Salud (INNOVABISS) incluye conferencias internacionales, mesas redondas y debates que abordarán cuatro ejes fundamentales como la cultura de seguridad en el ámbito sanitario, el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en los cuidados, la participación de los pacientes en la toma de decisiones y la reflexión sobre las competencias futuras de la enfermería.

Entre los ponentes internacionales destaca la experta en calidad, seguridad del paciente e innovación Lais Junqueira de Elsevier, - empresa de análisis global de información con sede en los Países Bajos especializada en contenido científico, técnico y médico-, que ha analizado el papel de las tecnologías inteligentes en la salud, así como expertos nacionales en seguridad hospitalaria, calidad asistencial, humanización y proyectos innovadores.

Según ha explicado la subdirectora de enfermería de Cuidados, Alicia Pineda, «la cita pretende consolidar una red global de innovación en cuidados, estableciendo compromisos de colaboración y proyectos que trasciendan el evento. Su objetivo es impulsar una enfermería transformadora, innovadora y humana».

Estas prestigiosas jornadas se celebran durante dos días en formato presencial y on line. Mañana, 3 de octubre, durante la celebración de este encuentro, se entregarán los premios a las mejores iniciativas enfermeras, a las tres cátedras de enfermería y un homenaje a la antigua Escuela de Enfermería.

Temas

Hospital Virgen de las Nieves