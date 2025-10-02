Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Hospital Virgen de las Nieves reúne a profesionales de Enfermería en unas jornadas sobre innovación en cuidados

El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha inaugurado la quinta edición de este encuentro científico en el que se hablará sobre inteligencia artificial, seguridad del paciente y cuidado integral

Ideal

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:20

Comenta

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha organizado la quinta edición de las Jornadas Internacionales de Innovación y Desarrollo en Cuidados en las que se han inscrito cerca de 200 profesionales de Enfermería, quienes, durante dos días, actualizarán conocimientos y compartirán experiencias innovadoras en cuidados, en esta ocasión, centradas en la excelencia en enfermería mediante la integración de la inteligencia artificial, la seguridad del paciente y el cuidado integral.

El delegado de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha asistido a la inauguración, junto con la subdirectora médica del hospital, María del Mar Sánchez, la subdirectora de enfermería, Matilde Sánchez, la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García, y el director de la Cátedra de Investigación e Innovación en Bienestar, Jonathan Cortés.

El encuentro, organizado por el hospital granadino y la Cátedra de Investigación e Innovación en Bienestar Social y Salud (INNOVABISS) incluye conferencias internacionales, mesas redondas y debates que abordarán cuatro ejes fundamentales como la cultura de seguridad en el ámbito sanitario, el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en los cuidados, la participación de los pacientes en la toma de decisiones y la reflexión sobre las competencias futuras de la enfermería.

Entre los ponentes internacionales destaca la experta en calidad, seguridad del paciente e innovación Lais Junqueira de Elsevier, - empresa de análisis global de información con sede en los Países Bajos especializada en contenido científico, técnico y médico-, que ha analizado el papel de las tecnologías inteligentes en la salud, así como expertos nacionales en seguridad hospitalaria, calidad asistencial, humanización y proyectos innovadores.

Según ha explicado la subdirectora de enfermería de Cuidados, Alicia Pineda, «la cita pretende consolidar una red global de innovación en cuidados, estableciendo compromisos de colaboración y proyectos que trasciendan el evento. Su objetivo es impulsar una enfermería transformadora, innovadora y humana».

Estas prestigiosas jornadas se celebran durante dos días en formato presencial y on line. Mañana, 3 de octubre, durante la celebración de este encuentro, se entregarán los premios a las mejores iniciativas enfermeras, a las tres cátedras de enfermería y un homenaje a la antigua Escuela de Enfermería.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  5. 5 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  6. 6 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  7. 7

    Así serán las sanciones en Granada en los primeros días de la zona de bajas emisiones
  8. 8 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  9. 9 Identifican en Granada los vegetales que ayudan a combatir la disfunción eréctil
  10. 10

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Hospital Virgen de las Nieves reúne a profesionales de Enfermería en unas jornadas sobre innovación en cuidados

El Hospital Virgen de las Nieves reúne a profesionales de Enfermería en unas jornadas sobre innovación en cuidados