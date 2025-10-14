El Hospital Virgen de las Nieves reúne a mujeres con cáncer de mama y sanitarias para compartir experiencias El hospital granadino organiza la tercera edición de estas jornadas con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha celebrado un encuentro entre profesionales, pacientes con cáncer de mama y familiares para compartir conocimientos y experiencias en torno a esta patología, que es el tumor más diagnosticado en la mujer.

El hospital ha organizado la tercera edición de estas jornadas con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, el próximo domingo, 19 de octubre. En esta ocasión, en esta reunión, las expertas han tratado temas como novedades en tratamientos, avances en el diagnóstico por imagen, cirugía oncoplástica, imagen corporal, nutrición, bienestar emocional y testimonios de mujeres que han pasado por este proceso asistencial y vital.

El jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia, Jorge Fernández Parra, ha incidido en que «el cáncer de mama tiene grandes avances con una mejora importante en cuanto a la supervivencia, basado en el trabajo en equipo, la importancia de la atención multidisciplinar que se ofrece a las mujeres afectadas desde el inicio del diagnóstico y, también, en el avance de la biología molecular».

En este sentido, el especialista ha remarcado que «estamos haciendo una medicina personalizada en la cual todos los tratamientos médicos van relacionado en función del tipo de tumor y, todo ello, con el acompañamiento de las mujeres durante todo el proceso asistencial».

El servicio de Obstetricia y Ginecología cuenta con una consulta específica de mama, coordinada por la jefa de sección de ginecología oncológica, Isabel Pérez, en la que se atiende, por primera vez, a unas 800 mujeres al año, de ellas, a unas 300 se les diagnostica cáncer de mama, lo que supone una veintena al mes y más de 300 cirugías de mama al año.

Este equipo de profesionales apuesta por la humanización de la asistencia y organiza reuniones con pacientes a las que se les va a efectuar una cirugía en las que se lleva a cabo una visita guiada por las áreas hospitalarias de quirófanos, reanimación y hospitalización y que concluye con un taller práctico sobre cuidados posquirúrgicos.

Proceso asistencial integral

El hospital dispone de un circuito perfectamente establecido para el abordaje de este tumor en la consulta especializada. Las pacientes acceden a través de tres vías: urgencias, programa de detección precoz de cáncer de mama o desde atención primaria.

El proceso asistencial se inicia en la consulta de mama, ubicada en el Hospital Materno Infantil, tras un estudio radiológico para el diagnóstico que lo determina un comité de tumores multidisciplinar que se reúne semanalmente para abordar la mejor estrategia terapéutica para cada una de las pacientes.

En este centro sanitario, el abordaje de esta enfermedad se hace de forma multidisciplinar, gracias a la implicación de numerosos servicios, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, como Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear, Oncología radioterápica y médica, Cirugía Plástica, Anatomía Patológica, unidad del dolor, perteneciente al servicio de Anestesiología, y de Medicina Física y Rehabilitación.

Además de contar con una psicooncóloga que pertenece a la Asociación Española contra el Cáncer que atiende tanto a pacientes como a familiares y de la labor fundamental de enfermería que presta cuidados a las pacientes, tanto en la planta de hospitalización como en el quirófano.

El hospital granadino garantiza la atención integral completa en la atención a las mujeres con cáncer de mama, ya que, en los casos que lo requiera, incluye la cirugía reconstructiva, con un excelente equipo de profesionales de Cirugía Plástica y Reparadora que, además de estas intervenciones inmediatas tras la eliminación del tumor por parte de especialistas de Ginecología, también llevan a cabo las reconstrucciones que están indicadas meses después para rehacer la forma y apariencia de los senos.

Recientemente, el hospital ha incluido la micropigmentación reconstructiva para mejorar el aspecto visual de lesiones en la piel causadas por procesos oncológicos, principalmente, por cáncer de mama.