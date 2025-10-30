Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delegado de Sanidad, Indalecio Sánchez- Montesinos, inaugura este encuentro científico que reúne en Granada a especialistas de todo el país.

El Hospital Virgen de las Nieves organiza el congreso nacional de Neurofisiología Clínica

Una de las principales líneas que se van a desarrollar son los trastornos del sueño, principalmente, el insomnio como un problema de salud pública

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:52

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha organizado la 61 reunión de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica que se celebra en Granada desde ... hoy hasta el 31 de octubre con el fin de actualizar conocimientos sobre diagnóstico y tratamiento de las principales patologías relacionadas con esta especialidad.

