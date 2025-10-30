El Hospital Virgen de las Nieves organiza el congreso nacional de Neurofisiología Clínica

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha organizado la 61 reunión de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica que se celebra en Granada desde ... hoy hasta el 31 de octubre con el fin de actualizar conocimientos sobre diagnóstico y tratamiento de las principales patologías relacionadas con esta especialidad.

El delegado de Sanidad, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha inaugurado este encuentro científico, en el que se han inscrito 350 especialistas, junto con la directora gerente del hospital, María Ángeles García Rescalvo, la presidenta de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, Susana Santiago, la teniente de alcalde del ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés, y el jefe de servicio de Neurofiosología, Alberto Galdón.

El jefe de servicio y presidente del comité organizador ha destacado «el alto nivel de calidad del programa científico» y ha destacado que, como novedades, «esta edición contempla sesiones especiales para especialistas en formación, una reunión simultánea de técnicas de enfermería neurofisiológica que son imprescindibles y la presencia de asociaciones de pacientes, tan necesarias para la participación ciudadana en salud».

Una de las principales líneas que se van a desarrollar son los trastornos del sueño, principalmente, el insomnio como un problema de salud pública. En España, uno de cada ocho pacientes se ve afectado por este trastorno del sueño.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves cuenta con una consulta en la que el insomnio representa el motivo de asistencia más frecuente y en la que, los especialistas, identifican el problema, analizan las posibles causas, establecen el diagnóstico, fundamentalmente, a través de la historia clínica detallada y, cuando es necesario, realizan pruebas complementarias como la actigrafía o la polisomnografía.

Galdón ha explicado que «el tratamiento de primera elección para el insomnio crónico, definido como aquel que ocurre más de tres veces por semana durante más de tres meses, con síntomas nocturnos y consecuencias diurnas, son las técnicas cognitivo-conductuales específicas para el insomnio».

En muchos casos, según ha detallado el especialista, «estas técnicas se complementan con tratamiento farmacológico» y ha incidido en que «es importante destacar que España es el país con mayor consumo de benzodiacepinas del mundo, por lo que en la consulta se trabaja habitualmente en su retirada progresiva».

El experto ha adelantado que, recientemente, «se han incorporado nuevos fármacos hipnóticos que actúan sobre una nueva diana cerebral, la vía orexinérgica, lo que representa un avance significativo en el abordaje terapéutico del insomnio».