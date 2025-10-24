El hospital HLA Universitario Inmaculada da la bienvenida a los estudiantes de ciencias de la salud del curso académico 2025/2026 El acto contó con la presencia de destacadas autoridades locales y representantes del sistema sanitario

Hospital HLA Universitario Inmaculada ha celebrado el acto de inauguración del curso académico 2024/2026 para 119 estudiantes nacionales e internacionales de diversas facultades de la Universidad de Granada, de la Universidad de la Sabana (Colombia), del Centro de Lenguas Modernas y de distintos grados de formación y prácticas sanitarias que continuarán o completarán su formación en el centro durante los próximos meses.

El evento se celebró en el salón de actos del HLA Inmaculada y contó con la presencia del Ayuntamiento de Granada con Amparo Arrabal Martín, concejala de Política Social, Discapacidad y Mayores, con la Facultad de Medicina de Granada a través de su decano, Juan José Jiménez Moleón, y del HLA Universitario Inmaculada, con Francisco Marti, director médico, David Cuevas, gerente, y Erika López Moreno, especialista del área de Cardiología, quien impartió la charla 'HLA Inmaculada: el hospital que nos ve crecer'.

Participaron también de la bienvenida a los alumnos representantes locales de ASISA Aseguradora, del Centro de Lenguas Modernas con su subdirectora, Sonia Sánchez, y la responsable de prácticas de Sanidad, Cristina Vara, junto a los tutores hospitalarios, jefes de servicio del centro, facultativos y personal del hospital que participan activamente de la actividad hospitalaria cotidiana a la que se suman ahora los nuevos estudiantes.

Desde la Dirección del centro expresaron su «satisfacción por recibir a un nutrido grupo de alumnos y alumnas de diferentes disciplinas asistenciales de España, Estados Unidos y ahora también de Colombia, lo que supone una gran riqueza formativa y cultural para HLA Inmaculada y todo su equipo, especialmente para los tutores implicados en su formación».

«Para nuestro centro es siempre un desafío y una gran responsabilidad velar por que la educación práctica que reciban estos futuros profesionales sea de la más alta calidad y les provea de las herramientas más innovadoras y necesarias para su máximo desarrollo, priorizando como valores básicos tener al paciente como centro, desde la vocación y humanización de la asistencia», manifestaron.