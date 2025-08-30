Más de una hora de retraso en el Avant de Madrid a Granada por una incidencia en Puertollano

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria a la altura de Puertollano ha causado una veintena de incidencias en los trenes que conectan Madrid con Andalucía ... este sábado. De acuerdo con la información de Renfe, las demoras tienen una media de quince minutos y se irán reduciendo conforme avance la jornada.

El tren Avant que salió a las 07.35 horas de la mañana de la Estación Puerta de Atocha de Madrid con destino Granada ha sufrido una demora de más de una hora por esta incidencia.

Este tren debía llegar a la Estación de Andaluces de la capital granadina a las 11.06 horas, pero lo ha hecho finalmente a las 12.10 de la tarde, con 64 minutos de retraso según la propia web de Renfe.

Desde Renfe afirman que «las demoras van remitiendo» una vez solucionada la incidencia en la infrastructura a la altura de la localidad de Puertollano, en Ciudad Real.