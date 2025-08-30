Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Tren de Renfe a su llegada a Granada en imagen de archivo. Ideal

Más de una hora de retraso en el Avant de Madrid a Granada por una incidencia en Puertollano

Una veintena de trenes se han visto afectados en toda Andalucía

Diego Callejón

Diego Callejón

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:19

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria a la altura de Puertollano ha causado una veintena de incidencias en los trenes que conectan Madrid con Andalucía ... este sábado. De acuerdo con la información de Renfe, las demoras tienen una media de quince minutos y se irán reduciendo conforme avance la jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  2. 2

    El incendio en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  5. 5 Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada
  6. 6 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  7. 7

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  8. 8

    50 días entre la vida y la muerte
  9. 9

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  10. 10 Arde un descampado junto al carril bici de Kinépolis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de una hora de retraso en el Avant de Madrid a Granada por una incidencia en Puertollano

Más de una hora de retraso en el Avant de Madrid a Granada por una incidencia en Puertollano