El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza

Será la autopsia definitiva la que despeje la principal incógnita: cómo murió ese hombre de 45 años en la calle El Guerra de Granada (distrito ... Beiro) el pasado 31 de agosto. Los resultados preliminares de la primera autopsia no fueron concluyentes, ya que apuntaban a que, pese a que había sido apuñalado, ese no había sido el motivo del deceso. Nuevas pruebas han determinado que aquella noche había recibido un golpe con un objeto romo y a los pocos minutos falleció por una parada cardiaca. La duda reside en si perdió la vida a causa del golpe o si fue por otro motivo -incluso, una muerte natural-. Este punto será clave para juzgar el caso como un homicidio o no, según indican a IDEAL fuentes judiciales.

El único detenido por este tema, un joven de 28 años, ha sido puesto en libertad provisional a la espera del resultado de la autopsia. En caso de que se determine que no fue un homicidio, se le imputará un delito leve de lesiones. Él también resultó herido aquella noche por cortes en la mano, fue trasladado por los propios agentes de la Policía Nacional a un centro sanitario y detenido inmediatamente después en relación con estos hechos. El Juzgado de Instrucción número seis investiga el caso.

Según pudo saber este periódico por fuentes próximas al caso, la víctima llegó hasta la vivienda en la que se produjeron los hechos en una motocicleta y accedió al interior. Tanto el morador de la casa como el presunto ladrón cogieron, al parecer, dos cuchillos de cocina respectivamente. Iniciaron un forcejeo que poco después se trasladó a la vía pública, donde continuaron. Posteriormente, la víctima se subió en la moto para emprender la huida, pero tras avanzar pocos metros cayó desplomado al suelo. Fueron unos peatones los que le practicaron la RCP al hombre hasta la llegada de la ambulancia.

Cortes en la cara

El hombre fallecido presentaba cortes en la cara, aunque en principio no parecían tan graves como para costarle la vida. Los análisis han esclarecido ahora que también recibió un golpe en la cabeza y finalmente murió por una parada cardiaca. La autopsia definitiva revelará si fue ese golpe el que le costó la vida u otro motivo.

Tanto víctima como detenido tenían antecedentes por delitos relacionados con las drogas, por lo que la principal hipótesis es que este fuese el móvil del enfrentamiento. Además, la víctima presuntamente le había comprado a los moradores droga en el pasado. Asimismo, unos días antes ya había entrado supuestamente a robar y se había llevado tanto droga como dinero, según los primeros testimonios recopilados por los agentes.

La mayoría de vecinos no escucharon la pelea. Muchos no estaban en casa y se enteraron a la mañana siguiente. Tampoco conocían a los moradores de la vivienda, que llevaban pocos meses en la casa. Sí contaron que los domingos «solían celebrar fiestas» y sospechaban que fuera un punto de menudeo de droga. También confirmaron que la víctima había intentado entrar a la vivienda, como quedó registrado en un vídeo grabado por un vecino.

La casa tiene dos plantas y jardín. Al día siguiente del suceso, a través de la reja podía verse una piscina de plástico, un sofá, una mesa y sillas, entre otros enseres. No había rastro de sangre, solo un vaso de cristal con agua junto a la puerta principal, que quizá alguien sacó para darle a la víctima e intentar que se recuperara, sin éxito.