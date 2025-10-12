Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda donde tuvo lugar el suceso. Pepe Marín

El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza

La autopsia definitiva determinará si esa fue o no la causa del fallecimiento, puesto que después sufrió una parada cardiaca

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:00

Será la autopsia definitiva la que despeje la principal incógnita: cómo murió ese hombre de 45 años en la calle El Guerra de Granada (distrito ... Beiro) el pasado 31 de agosto. Los resultados preliminares de la primera autopsia no fueron concluyentes, ya que apuntaban a que, pese a que había sido apuñalado, ese no había sido el motivo del deceso. Nuevas pruebas han determinado que aquella noche había recibido un golpe con un objeto romo y a los pocos minutos falleció por una parada cardiaca. La duda reside en si perdió la vida a causa del golpe o si fue por otro motivo -incluso, una muerte natural-. Este punto será clave para juzgar el caso como un homicidio o no, según indican a IDEAL fuentes judiciales.

