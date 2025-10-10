Hocus Pocus nos hará desaparecer del 21 al 30 de noviembre

IDEAL Viernes, 10 de octubre 2025, 15:13 Compartir

El Festival Internacional Mágico de Granada Hocus Pocus celebrará su XXIV edición del 21 al 30 de noviembre en diferentes espacios escénicos de la ciudad. Este año, el lema «Nada por aquí, GranHada por Allá» evocará un hechizo tan antiguo como el asombro humano: la desaparición. En palabras de su fundador, Miguel Puga, el evento transforma lo visible y lo imposible en una experiencia única, donde hasta la nada cobra sentido. Durante sus 24 ediciones, el festival ha demostrado que la magia no es meramente ilusión, sino un arte escénico capaz de emocionar y sorprender al público. Oferplan Granada de IDEAL vuelve, un año más, a ofrecer a nuestros lectores y usuarios entradas para varias galas a precio exclusivo.

Este año, el festival se sumerge en el misterio de lo que se esfuma y en los silencios que deja lo ausente. Aunque muchas cosas pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, el asombro, la maravilla y los aplausos eternos del público de Granada permanecerán. La programación incluirá magia escénica, magia de cerca, cómica y mentalismo, así como ciclos de conferencias y talleres que fomentan tanto la reflexión sobre el ilusionismo como la formación de nuevos profesionales del sector.

Además, el festival propone actividades que abarcan desde la magia en las calles hasta talleres en bibliotecas y programas escolares. Se promoverá el descubrimiento de nuevos talentos y se ofrecerán actividades específicas para mayores. Las galas benéficas y las mezclas entre teatro y magia contribuirán a convertir a Granada en un referente mundial en el ámbito del ilusionismo. Desde su creación, Hocus Pocus ha impulsado una visión innovadora del ilusionismo en escenarios, atrayendo a los ilusionistas más destacados del mundo, como René Lavand, Juan Tamariz, Mortimer, Jorge Blass y Abozzi, entre otros. Muy pronto se anunciará el programa completo, prometiendo mantener vivo el espíritu mágico que define a este emblemático festival granadino.