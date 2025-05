La histórica tienda de especias de Granada que abrió «antes de la guerra» cumple 90 años

Alberto Flores Granada Viernes, 16 de mayo 2025, 09:35 Comenta Compartir

Especias Barranco es el negocio más antiguo de toda la calle Puentezuelas de Granada. Y posiblemente se encuentre entre los ocho o diez más longevos de toda la ciudad. De hecho, justo ahora acaba de cumplir 90 años de trayectoria, un hito al alcance de muy pocos establecimientos y que pone en valor el trabajo de tres generaciones de la familia Barranco.

Los orígenes de la tienda datan del año 1935, aunque incluso podrían ser anteriores. «Hay papeles de contabilidad del año 35, así que con certeza podemos decir que fue cuando se abrió, aunque podría llevar en marcha desde antes», cuenta a IDEAL Antonio Suárez Barranco, actual propietario de Especias Barranco y nieto de Pedro Barranco, que fue el que puso en marcha el negocio.

Según explica Antonio, la tienda se puso en marcha «justo antes de la guerra», por lo que «se pasaron penumbras». Pero al ser un negocio de alimentación, afortunadamente nunca les faltó de comer. «La tienda se dividía en dos: una parte de alimentación y otra de especias». Su abuelo Pedro murió joven, con poco más de 50 años, así que sus tíos y su madre se quedaron a cargo de la tienda.

«La gente entra y nos felicita, en Granada debemos estar entre los ocho o diez negocios más antiguos» Antonio Suárez Barranco Propietario de Especias Barranco

Más tarde entraría también su padre en el negocio familiar, allá por la década de los 60. Y no sería hasta prácticamente 50 años después cuando su hermano daría el relevo a su padre. «Era aparejador y con la crisis de la construcción tuvo que meterse en la tienda. A los pocos años mi hermano murió de un infarto y o me quedaba yo con la tienda o se cerraba esto porque yo no tengo hijos y mis sobrinos estaban estudiando».

Lo que comenzó siendo una tienda de alimentación y especias ha cambiado mucho en sus 90 años de historia, aunque las especias siguen siendo las principales protagonistas del establecimiento. Aunque ahora, además de especias, también venden café, condimentos, frutos secos, hierbas para infusiones, tés y miel cruda.

Antonio reconoce que está muy contento de que el negocio cumpla 90 años. De hecho, no han dudado de ponerlo en su escaparate para que todo el mundo lo sepa. «La gente entra y nos felicita, en Granada debemos estar entre los ocho o diez negocios más antiguos», comenta. Reconoce que es «un orgullo» que el negocio siga vivo porque, a su vez, es «una forma de mantener viva a toda la familia.

Sobre el futuro y la posibilidad de que el negocio llegue al siglo de historia, el actual propietario de Especias Barranco explica que ahora mismo en lo que piensa es en su jubilación, que le llega este año. «Creo que algún sobrino se quedará con la tienda. Yo le ayudaré en lo que pueda porque no me gustaría que esto se perdiera. Hemos pasado toda la vida aquí y debe mantenerse viva», finaliza Antonio.

