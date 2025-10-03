La histórica tejedora de Bubión, Ana Martínez, galardonada con el Premio Andaluz a la Artesanía 2025 El jurado reconoce la trayectoria de una vida dedicada a preservar el arte de la tejeduría tradicional desde su taller de la Alpujarra

Ana Martínez Martínez, tejedora artesanal de la Alpujarra granadina, ha sido distinguida con el Premio Andaluz a la Artesanía en el marco de la VIII edición de los Premios a la Artesanía de Andalucía, otorgados por la Junta de Andalucía y que fueron entregados anoche en la ciudad de Cádiz. Este galardón reconoce el conjunto de una obra consolidada que ha contribuido significativamente a la cultura y a la pervivencia del oficio artesano en la región.

Natural de Bubión (Granada), Ana Martínez lleva 37 años al frente de Hilacar, su taller ubicado en pleno corazón de la Alpujarra, desde donde ha desarrollado una intensa labor de recuperación, promoción y transmisión del arte textil tradicional. Cada una de sus jarapas refleja el legado cultural de la zona y el esfuerzo por mantener vivos los telares centenarios con los que sigue trabajando a mano.

El jurado ha valorado especialmente su compromiso con la preservación del patrimonio artesanal andaluz, destacando «la autenticidad de su trabajo y su contribución a dar visibilidad a un oficio ancestral que sigue vigente gracias a su dedicación y maestría», según ha celebrado el delegado territorial de Empleo, Javier Martín Cañizares, quien ha felicitado a la artesana «por su tesón, esfuerzo y responsabilidad con el oficio».

La tejedora granadina cuenta con otros importantes reconocimientos institucionales. En 2012 fue nombrada Maestra Artesana por la Junta de Andalucía, y en 2016 su taller Hilacar fue declarado Punto de Interés Artesanal, convirtiéndose en una referencia del sector no solo a nivel provincial, sino en toda Andalucía.

Los Premios a la Artesanía de Andalucía tienen como objetivo reconocer la contribución de los profesionales del sector a la consolidación y crecimiento de sus actividades, así como su capacidad de adaptación a los nuevos mercados, la innovación, la creatividad y el compromiso social y medioambiental. En el caso de Ana Martínez, su trayectoria representa un ejemplo de cómo tradición e innovación pueden convivir y reforzarse mutuamente.

El delegado territorial ha destacado hoy su «papel esencial en la conservación de la identidad cultural de la Alpujarra y en la proyección de la artesanía andaluza hacia el futuro».

Con este galardón, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con el impulso y la visibilidad del sector artesanal, reconociendo el trabajo de quienes, como Ana Martínez, convierten su oficio en una forma de vida «y en una expresión viva de nuestro patrimonio cultural», en palabras de Martín Cañizares.

