Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana Martínez, galardonada con el Premio Andaluz a la Artesanía 2025. Junta de Andalucía

La histórica tejedora de Bubión, Ana Martínez, galardonada con el Premio Andaluz a la Artesanía 2025

El jurado reconoce la trayectoria de una vida dedicada a preservar el arte de la tejeduría tradicional desde su taller de la Alpujarra

Ideal

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:47

Comenta

Ana Martínez Martínez, tejedora artesanal de la Alpujarra granadina, ha sido distinguida con el Premio Andaluz a la Artesanía en el marco de la VIII edición de los Premios a la Artesanía de Andalucía, otorgados por la Junta de Andalucía y que fueron entregados anoche en la ciudad de Cádiz. Este galardón reconoce el conjunto de una obra consolidada que ha contribuido significativamente a la cultura y a la pervivencia del oficio artesano en la región.

Natural de Bubión (Granada), Ana Martínez lleva 37 años al frente de Hilacar, su taller ubicado en pleno corazón de la Alpujarra, desde donde ha desarrollado una intensa labor de recuperación, promoción y transmisión del arte textil tradicional. Cada una de sus jarapas refleja el legado cultural de la zona y el esfuerzo por mantener vivos los telares centenarios con los que sigue trabajando a mano.

El jurado ha valorado especialmente su compromiso con la preservación del patrimonio artesanal andaluz, destacando «la autenticidad de su trabajo y su contribución a dar visibilidad a un oficio ancestral que sigue vigente gracias a su dedicación y maestría», según ha celebrado el delegado territorial de Empleo, Javier Martín Cañizares, quien ha felicitado a la artesana «por su tesón, esfuerzo y responsabilidad con el oficio».

La tejedora granadina cuenta con otros importantes reconocimientos institucionales. En 2012 fue nombrada Maestra Artesana por la Junta de Andalucía, y en 2016 su taller Hilacar fue declarado Punto de Interés Artesanal, convirtiéndose en una referencia del sector no solo a nivel provincial, sino en toda Andalucía.

Los Premios a la Artesanía de Andalucía tienen como objetivo reconocer la contribución de los profesionales del sector a la consolidación y crecimiento de sus actividades, así como su capacidad de adaptación a los nuevos mercados, la innovación, la creatividad y el compromiso social y medioambiental. En el caso de Ana Martínez, su trayectoria representa un ejemplo de cómo tradición e innovación pueden convivir y reforzarse mutuamente.

El delegado territorial ha destacado hoy su «papel esencial en la conservación de la identidad cultural de la Alpujarra y en la proyección de la artesanía andaluza hacia el futuro».

Con este galardón, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con el impulso y la visibilidad del sector artesanal, reconociendo el trabajo de quienes, como Ana Martínez, convierten su oficio en una forma de vida «y en una expresión viva de nuestro patrimonio cultural», en palabras de Martín Cañizares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  5. 5

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  8. 8 La toma de los Javis, Federico y Granada
  9. 9 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  10. 10

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La histórica tejedora de Bubión, Ana Martínez, galardonada con el Premio Andaluz a la Artesanía 2025

La histórica tejedora de Bubión, Ana Martínez, galardonada con el Premio Andaluz a la Artesanía 2025