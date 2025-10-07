La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona 'El Madero', el local de 40 años de la Avenida de Cádiz que próximamente será también un lugar de tapas

El Zaidín es uno de los barrios de Granada que más negocios «de toda la vida» se pueden encontrar. Estos locales emblemáticos llenan cada rincón y crean un ambiente familiar en sus calles.

En la Avenida de Cádiz, hay un establecimiento que hace esquina y que todos los residentes de la zona conocen a la perfección. Se trata de la cafetería, panadería 'El Madero'. Aunque este sea su nombre original, muchos llaman al lugar 'la boutique del pan'.

Este local que abrió sus puertas hace ya 40 años es de José Pedro Lara. Su dueño es un inmigrante alemán que decidió llegar a la ciudad tras pasar un tiempo en las Islas Canarias. Su recorrido por distintos países y ciudades hace que lo que se encuentre en su panadería sea una inspiración de lo que él mismo ha probado en cada lugar.

En un principio tan solo era un obrador que vendía su propia producción. Además, sus panes bollos y pasteles no sólo se encontraban en 'El Madero', ya que eran el proveedor de muchas empresas muy reconocidas, como es el caso de Mercadona.

Con el tiempo, decidió habilitar el local para que fuera a su vez una cafetería. Algo que ha hecho que muchos de los residentes del barrio decidieran ir a desayunar y de paso comprar el pan allí.

Este hábito hace que muchos destinen unas horas por la mañana en 'El Madero' por tradición y que por tanto pase de generación en generación. Además, sus productos son siempre frescos, naturales y con el «sabor de toda la vida», aunque siempre intentando evolucionar.

Tras la insistencia de muchos vecinos, José Pedro ha decidido abrir 'El Madero Tapas'. La apertura será en un par de meses aproximadamente, pero los curiosos se pueden aproximar al establecimiento para ver como avanzan las obras. Se encontrará en la misma Avenida de Cádiz, a tan solo un par de minutos andando de la cafetería.

Este barrio que ha dado vida a 'la boutique' la verá crecer y reinventarse, siempre gracias al apoyo de los vecinos de la zona.

