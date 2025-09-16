La historia de la patrona de Granada se cuenta en chino o polaco Unas especies de cartan relatan el origen de la Virgen de las Angustias para acercar su significado a los más pequeños

En francés, en italiano, en inglés, por supuesto en español, pero también en chino y en polaco. La historia de la patrona de Granada la Virgen de las Angustias, no tiene horizontes lingüísticos y tampoco entiende de edades. Es por eso que desde la tienda Tesoro de la Virgen ofrecen la oportunidad que conocer el origen de la Virgen y venden una especie de cartas en las que los más pequeños pueden ser partícipes de su contenido. «Nuestro objetivo es llegar a un público de menor edad de una forma amena para despertar su interés», señala una de las responsables del negocio.

La opción, ademas, está en distintos idiomas por el interés que la temática ha despertado en los últimos años en muchos visitantes. «La imagen de las Angustias de Nuestra Señora protegía la ermita construida tras la reconquista de los Reyes Católicos», se advierte en cada una de estas estampas, precedidas por la bandera del idioma en el que se encuentra.

La búsqueda de originalidad y marcar la diferencia es una de sus principales metas. Hay pañuelos para el cuello para mujeres y hombres, libretas, bolígrafos o incluso bolsas de tela con la imagen de la ofrenda floral, un diseño que deja claro que esta temática es la protagonista de una colección de distintos artilugios que se ha estrenado esta semana, pero que se mantendrá en el tiempo.