Una de las zonas de expansión de la capital granadina, con bloques de vivienda en construcción, en una imagen de archivo. Alfredo Aguilar

La hipoteca media en Granada vuelve a superar los cien mil euros

El mercado inmobiliario crece un 20% en un año y se mueve al ritmo más alto desde 2008

Juanjo Cerero

Juanjo Cerero

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:02

El mercado de la vivienda de Granada siguió dando señales de crecimiento durante el primer semestre de 2025. Entre enero y junio se compraron y ... vendieron 7.694 inmuebles en la provincia, lo que supone una media que supera las 42 operaciones diarias, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un incremento significativo sobre la del mismo período del año pasado en un entorno de progresivo encarecimiento del acceso a la vivienda. La tendencia se refleja con claridad en la estadística de hipotecas; estas son ahora más numerosas que hace unos años, cuando la combinación de inversión y ahorros dejaron cifras récord de operaciones realizadas sin acudir a entidades financieras.

