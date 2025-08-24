La hipoteca media en Granada vuelve a superar los cien mil euros

El mercado de la vivienda de Granada siguió dando señales de crecimiento durante el primer semestre de 2025. Entre enero y junio se compraron y ... vendieron 7.694 inmuebles en la provincia, lo que supone una media que supera las 42 operaciones diarias, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un incremento significativo sobre la del mismo período del año pasado en un entorno de progresivo encarecimiento del acceso a la vivienda. La tendencia se refleja con claridad en la estadística de hipotecas; estas son ahora más numerosas que hace unos años, cuando la combinación de inversión y ahorros dejaron cifras récord de operaciones realizadas sin acudir a entidades financieras.

Estos 7.694 inmuebles comprados y vendidos en Granada suponen un 20,73% más que los registrados durante el primer semestre de 2024. De acuerdo con la información del organismo estadístico nacional, este crecimiento es inédito en una serie histórica reciente que abarca hasta el año 2007. La única excepción es la de 2021, derivada de la recuperación de la actividad tras el parón provocado por la pandemia. Aquel año, el repunte año sobre año alcanzó los 40 puntos. Ya en 2022, todavía superando los efectos de la covid-19, la cota se quedó en el 19,5%, por debajo de la de este 2025. El incremento de la actividad es especialmente significativo en lo que respecta a la vivienda nueva, que crece un 26,3%, más de siete puntos por encima de la usada.

El caso granadino no supone una anomalía dentro del contexto andaluz. De hecho, el repunte de las compraventas se queda por debajo de la media de la comunidad autónoma, que se sitúa en el 23,3%, espoleada sobre todo por la cifra de Almería, donde la actividad subió un 40% en un solo año.

Más de cien mil euros

Otro de los indicadores que dejan a las claras el ritmo de evolución del mercado inmobiliario es la estadística de hipotecas concedidas. El número de préstamos bancarios entre enero y mayo repuntó incluso más que el de compraventas. Lo hizo en un 32,2%, un repunte que no se había visto en casi una década. Hay que remontarse hasta 2016, cuando España comenzaba por fin a salir de los peores efectos de la crisis de 2008, para encontrar una subida superior, de 37,4 puntos. En total, durante los primeros cinco meses del año se firmaron en Granada 4.151 contratos hipotecarios, lo que supone una media que roza los 23 diarios. Esta es la cifra más alta desde 2010.

Más aún que el número de hipotecas creció el importe medio de las mismas, un reflejo del encarecimiento del acceso a la vivienda en la inmensa mayoría de grandes ciudades españolas. Alcanza en 2025 los 103.243,4 euros, superando la barrera de los cien mil por primera vez desde 2008. El aumento del precio año sobre año llega a superar en esta ocasión los 50 puntos porcentuales y se queda en el 51,4%. En toda la serie histórica reciente del organismo estadístico nacional, que llega hasta el año 2003, nunca se había visto un aumento tan fuerte en solo doce meses.

Pese a ello, las cifras absolutas de las hipotecas concedidas siguen muy lejos de las que se registraban hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008. Los 103.243,4 euros de 2025 siguen siendo menos de la mitad de los 267.570,6 que se alcanzaron en 2007, y casi la mitad de los 195.901,4 de 2008, cuando ya se empezaron a notar con claridad los efectos del 'crash'.

El precio obliga a ir al banco

El incremento en el número de hipotecas concedidas ha hecho que haya bajado el porcentaje del total de operaciones que se hacen sin acudir al banco a pedir dinero. Desde el pico histórico que se alcanzó en 2023, cuando hasta el 43,6% de las operaciones entre enero y mayo se realizaron de esta forma, la cifra ha bajado en 2025 hasta el 37,7%, casi dos puntos por debajo de la cota del año previo. Son múltiples los factores que podrían ayudar a explicar este descenso: la reducción en el número de compras por parte de inversores por la situación del mercado del piso turístico; la proliferación de nuevas promociones que se compraron bajo plano hace años y ahora se entregan y comienzan a aparecer en las estadísticas; la evolución de la situación económica del país, que anima a más gente a comprar aun endeudándose; o un pico natural provocado por años de crecimiento continuados.

Sin embargo, como explica Francisco Martínez-Cañavate, secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, es probable que la explicación más sencilla sea la más obvia: que el acceso a la vivienda se ha encarecido considerablemente. «Dado que ha habido una corrección importante en los precios, al final te hace falta hipoteca aunque sea para financiar una parte», detalla. «El momento en el que la gente tenía ahorrado y comprobada ya ha pasado. El mercado sigue con una demanda muy superior a la oferta. En este momento es necesario utilizar el préstamo. O no llegas», resume Martínez-Cañavate.