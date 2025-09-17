Herogra celebra este viernes una gala solidaria para presentar su fundación

a compañía granadina Herogra, líder nacional en el sector de los abonos y fertilizantes con ventas a 56 países, ha impulsado la creación de una ... fundación que lleva el nombre de Ricardo García, el miembro más pequeño de la familia propietaria de la empresa. El pequeño, que tiene cuatro años, superó la leucemia mieloide aguda que le diagnosticaron cuando tenía solo cinco meses.

La dura experiencia que vivió la familia con el cáncer de Ricardo hizo sentir a sus padres, Ricardo García y Ana Romero, que tenían que hacer algo para dar esperanza a los que sufren están pasando por lo mismo por culpa de esta enfermedad y lo han hecho con el apoyo de la empresa familiar, Herogra. Tras meses de duro trabajo ha llegado la hora de la puesta de largo de la Fundación Ricardo García, que nace con el ambicioso reto de impulsar un centro integral que mejore el abordaje de la lucha contra el cáncer en Granada.

La fundación se presentará este viernes 19 de septiembre en una gala que reunirá, a las 20 horas en el Palacio de Congresos, a unos doscientos asistentes, principalmente del mundo de la empresa y amigos que se darán cita para arropar a la familia en esta iniciativa, junto a representantes institucionales. Las entradas para todo el que quiera colaborar están a la venta en red de entradas.

El hilo conductor

La fundación Ricardo García nace con un ambicioso sueño: construir en Granada un centro de atención integral del cáncer que unifique el tratamiento a enfermos con hospitalización, investigación, residencia para los padres y que además esté conectado con otros centros iguales. El nombre de estos centros es 'Comprehensive Cancer Centre' y son hospitales de referencia y atención integral al cáncer, que abordan desde la investigación básica y aplicada hasta la formación especializada.

La fundación Ricardo García que vivirá su puesta de largo este viernes ha contratado a un profesional, José López Martínez, como gerente, y ha comenzado a dar los pasos para buscar tanto el apoyo público como financiación privada para hacer el sueño realidad.

En la presentación intervendrá Ana Romero, directora financiera de Herogra y mamá de Ricardo, que explicará la historia de superación que ha inspirado la fundación y el compromiso que, a raíz de su dura vivencia personal, siente con los problemas que atraviesan las familias de pacientes en la misma situación

La fundación quiere divulgar los problemas que enfrentan las familias cuando reciben el terrible diagnóstico y la ayuda que necesitan en este proceso. Uno de sus objetivos es también concienciar a la sociedad sobre la importancia del trasplante de médula, que fue fundamental en el tratamiento de Ricardo.

En una segunda parte de la gala se presentarán los objetivos que tiene la fundación y su plan estratégico con el que pretenden impulsar la construcción de este centro oncológico integral para mejorar la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes y sus familias. «La gala será un evento especial, con mucha sensibilidad en el que tendremos el propio hilo conductor de la experiencia atravesada por la familia Romero-García, que finalmente encontró una salida más que exitosa, ya que el pequeño Ricardo está contento y feliz hoy en día», explican desde la fundación.