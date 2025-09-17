Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El pequeño Ricardo con sus padres Ricardo y Ana, patronos de la fundación. Pepe Marín

Herogra celebra este viernes una gala solidaria para presentar su fundación

La lucha del pequeño Ricardo García ha inspirado la creación de esta institución que nace para impulsar la creación de un centro integral de lucha contra el cáncer en Granada

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:38

a compañía granadina Herogra, líder nacional en el sector de los abonos y fertilizantes con ventas a 56 países, ha impulsado la creación de una ... fundación que lleva el nombre de Ricardo García, el miembro más pequeño de la familia propietaria de la empresa. El pequeño, que tiene cuatro años, superó la leucemia mieloide aguda que le diagnosticaron cuando tenía solo cinco meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  3. 3 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  4. 4 Muere Robert Redford a los 89 años
  5. 5

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  6. 6 Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves
  7. 7 Trasladan al archivo al agente investigado por presunta violencia machista
  8. 8 Detienen a cinco jóvenes albaneses que regentaban una plantación de marihuana en Alhendín
  9. 9 Detenido por amenazar de muerte con una navaja a los dueños de un local de comida en Granada
  10. 10 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Herogra celebra este viernes una gala solidaria para presentar su fundación

Herogra celebra este viernes una gala solidaria para presentar su fundación