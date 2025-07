Hermógenes Patón: profesor, escritor y concursante en programas de televisión

Antonio Arenas Granada Lunes, 28 de julio 2025, 23:45 Comenta Compartir

Afirma Hermógenes Patón que es catalán de nacimiento, manchego de adopción y 'granaíno' de vocación. Efectivamente, nació en Barcelona en 1970, su labor docente le llevó a tierras manchegas y el amor por Isabel, una granadina de La Chana, le trajo a nuestra ciudad. Ha ejercido en el Instituto El Temple de La Malahá, donde fue su director y después en el IES Francisco Ayala de la capital. Para la entrevista habla con Luis Alberto Montes y David Gómez, los propietarios de Casa Enrique, que nos abren gustosamente su bodega, 'El Santa Santoren', donde charlamos distendidamente. Cuenta que hace tres décadas se hizo profesor de Lengua y Literatura por una anécdota. Su profesora de Literatura, Rosa Espejo, le dijo que no estudiara Literatura «porque no iba a entender nunca a Lorca», lo que provocó en él el efecto contrario y que «se tirara de cabeza» a esta materia porque llevaba razón y no entendía al poeta de Fuente Vaqueros « pero bueno, aquí estoy en Granada como profe de literatura, enseñando al Lorca, que es mi pasión»,

De su trayectoria literaria reconoce que también ha sido determinante su pareja que es su «lectora cero». Su primer libro, un poemario publicado por Esdrújula con el título 'Crónica del vértigo' dice que se lo dedica a aquella profesora. Es un poemario que básicamente habla de ese vértigo que todos vivimos en la pandemia, «una pequeña crónica de las alegrías y tristezas en aquellos momentos que todos pasamos y vivimos». Del último, 'Conversaciones con mi peluquero', aclara que es un encargo de de su peluquero, Juan Luis Soria, al que aprecia mucho. Lo define como «una historia de superación y de motivación» pues de estar casi en la ruina, en los últimos años ha experimentado un crecimiento espectacular y ha ganado muchos premios, incluso ha sido elegido como mejor peluquero del año. Para Hermógenes, hijo de una peluquera., «el sillón del peluquero es como el confesionario». Y, entre el primero y el último, retomó la idea de escribir una novela negra en la que había empezado a trabajar hace una década, pero de la que solo había escrito 40 páginas. «No era capaz de pasar de ahí. Y mi mujer harta de mis quejas me dijo, «No te quejes más, siéntate y escribe. Si es lo que quieres, hazlo y no te quejes». Le hice caso y bueno, escribí una trilogía de la que se han publicado hasta ahora los dos primeros volúmenes, 'El único camino' (2022) y 'Nunca caminará solo' (2023)», comenta. El tercero, quiere sacarlo como una autoedición.

Obras que tienen como protagonista un inspector de policía transexual que antes se llamaba Mónica y ahora es Mónico. Libros en los que siempre aparece la palabra camino, que es el anagrama de Mónica. «Se trata de una historia de unos policías que se tienen que enfrentar a gente muy poderosa que comete auténticas barbaridades. Es una historia trepidante en la que decidí desde el primer momento que tenía que tener un estilo cinematográfico». Lo que ha conseguido a base de diálogos y escasas descripciones. La trama de la primera novela transcurre en Granada, Málaga y en la costa de Almuñécar y en espacios muy concreto como los bares 'El conjuro' en Calahonda o 'Casa Enrique' en la capital. En la segunda parte se traslada a Madrid para luego volver a Granada, donde tiene un final realmente espectacular. Afirma que su principal fuente de inspiración para estas historias las encuentra en la prensa, «aunque las he suavizado pues la realidad es mucho peor».

Hermógenes concursante

Ahora que comienza a ser conocido y parado por la calle por su presencia en el concurso 'Atrápame si puedes' explica que su interés por este tipo de programas viene de largo. «Yo soy muy fan de los concursos, he participado en muchos, empecé en Castilla la Mancha participando en uno con Constantino Romero», explica antes de añadir que también ha pasado por .'Saber y ganar' hace ya 14 años, 'El Cazador' o 'Quién quiere ser millonario'. «Me gusta desde siempre, pero, sobre todo en una época en la que parece que esto de la cultura, de saber cosas, del conocimiento, está casi infravalorado». De su paso por Canal Sur indica que participó hace 3 años y ahora, con motivo del programa 1300, le han vuelto a llamar. Reconoce que en sus primeras participaciones se ponía muy nervioso y lo pasaba mal pero eso ya es historia pues es consciente de que «uno va sin nada y si te vuelves sin nada es lo normal. Siempre te pagan los gastos del viaje, te tratan de maravilla en todos los concursos en los que estado, conoces gente, te puedes divertir y aprendes».

De este último nos dice que hay cosas que no nos puede contar como hasta cuándo estará pero que «lo vamos a tener que aguantar todo el verano», ni cuánto ha ganado, aunque le permitirá tomarse un par de semanas de vacaciones con su mujer. Habla maravillas de los presentadores, pues comenzó con Manolo Sarria hasta que éste se fue de vacaciones lo que les ha obligado a seguir la grabación con Antonio Garrido en Zaragoza. Otra curiosidad es el ritmo vertiginoso de grabación pues se graban cinco programas por jornada. También se deshace en elogios de sus compañeros concursantes con los que se llegan a generar lazos casi familiares.«Yo me lo paso muy bien con los presentadores pero también con el equipo que no se ve porque está detrás de las cámaras que son encantadores y también con los compañeros con los que pasas muchas horas». Por ahora, percibe que cuando va por la calle la gente le reconoce y se da codazos. También dice que le han salido algunos 'haters' en las redes sociales, lo cual no ve negativamente «porque eso es que ya eres alguien», bromea.