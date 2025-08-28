Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen cedida por la familia. IDEAL

«Mi hermano murió y nos salvó a todos»

Paco Ruiz es un héroe en Pinos Puente. Murió con las botas puestas en la fábrica de aceites Sierra Sur, donde desactivó los depósitos de hexano que habrían arrasado a los suyos

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:44

A Francisco Ruiz (1982-2025), conocido como el 'huevo', ahora lo llaman héroe en su Pinos Puente natal. El vecino, de 43 años, murió con ... las botas puestas en la fábrica de aceites Sierra Sur. Su muerte deja un vacío enorme a sus hermanas. Antonia, Mercedes y Carmen, que mimaban hasta la extenuación al «niño», de 43 años. Lo querían «a rabiar».

