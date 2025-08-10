Un herido tras volcar con su vehículo en Jerez del Marquesado El accidente se ha producido a las 19.50 horas y no ha habido más coches implicados

R. A. Domingo, 10 de agosto 2025, 20:37 Comenta Compartir

Una hombre ha tenido que ser trasladado al hospital de Guadix esta tarde después de volcar con su vehículo en la GR-5104, a la altura de Jerez del Marquesado. El accidente se ha producido a las 19.50 horas y hasta el lugar de los hechos se han trasladao Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios.

El hombre estaba atrapado en el interior del vehículo, pero ha podido ser excarcelado con ayuda de los servicios sanitarios y de Bomberos.

De momento se desconoce el alcance de las lesiones del conductor, pero el hombre fue llevado al hospital en estado consciente.

Los Bomberos se han encargado de despejar la carretera para que el accidente influyera lo menos posible en el tráfico.