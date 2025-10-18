Herido un conductor de 35 años al chocar con su coche contra la mediana de la Circunvalación

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Herido un conductor de 35 años al chocar con su coche en la mediana de la Circunvalación

Como consecuencia del siniestro se han producido fuertes retenciones de tráfico, de unos cuatro kilómetro, en la Circunvalación

Carlos Balboa

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:36

Comenta

Nuevo accidente en la Circunvalación de Granada en apenas 24 horas. En esta ocasión, un conductor de 35 años ha resultado herido al impactar con su coche en la mediana de la citada vía a la altura de Maracena a las tres de la tarde.

Según confirma Emergencias, el hombre, que viajaba solo, ha perdido el control del vehículo en sentido Granada, en el kilómetro 7 de la GR-30. Hasta el lugar se han desplazado los servicios sanitarios para atenderle. Por el momento se desconoce la importancia de sus heridas.

Como consecuencia del siniestro se han producido fuertes retenciones de tráfico, de unos cuatro kilómetro, en la Circunvalación.

