HelpMeDay! 2025: Festival por la paz para Palestina

Mago Migue · Voletems · Los Makenrou · La Tetera Impro · Funkorama · Hombre Garabato · Z-Stereo

IDEAL

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:57

Este año, el esperado evento HelpMeDay! regresa aL Palacio de Quinta Alegre en Granada, un lugar emblemático que acogerá una jornada inigualable dedicada a la solidaridad y la paz. La fecha marcada en el calendario es el 27 de septiembre, y el horario de actividades será desde las 10:30 hasta las 21:00 horas. Este festival no solo busca entretener y divertir a las familias y amigos, sino también concienciar sobre la situación actual en Palestina y recaudar fondos destinados a proporcionar kits de ayuda básica y espacios seguros para mujeres y niñas en los campos de refugiados.

Las entradas están disponibles a un precio exclusivo en Oferplan Granada IDEAL, garantizando así un acceso asequible a un evento que une diversión y solidaridad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta cita tan significativa.

El HelpMeDay! se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes creen en el poder de la cultura y la colaboración social. En esta ocasión, los asistentes disfrutarán de una variedad de espectáculos únicos que incluyen magia, música e improvisación teatral. Un ambiente familiar rodeado de alegría y compromiso solidario hará de este día una experiencia inolvidable.

Entre los artistas que se presentarán durante el festival, destacan nombres reconocidos como el Mago Migue, cuyo asombroso espectáculo de magia promete dejar a todos boquiabiertos. La banda Voletems animará el ambiente con su energía vibrante, mientras que Los Makenrou ofrecerán una representación teatral que invita a la reflexión. Además, La Tetera Impro y Funkorama aportarán su destreza artística y musical, mientras que Hombre Garabato y Z-Stereo cerrarán el día con actuaciones que invitan a todos a bailar y disfrutar.

Los beneficios recaudados durante el HelpMeDay! permitirán la entrega de recursos vitales a quienes más lo necesitan en Palestina, destacando la importancia de crear lugares seguros para las mujeres y las niñas que enfrentan situaciones difíciles. Por ello, se anima a toda la comunidad a participar activamente y contribuir a esta noble causa.

