Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos mujeres que llevan el tradicional pañuelo palestino escuchan abrazadas el debate sobre el estado de Palestina. ARIEL C. ROJAS

Hambre de Gaza en la Fuente de las Batallas

El ayuno por el desarme y contra el genocidio termina 24 horas después con una puesta en común de sentimientos

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:34

El verano agoniza al igual que el pueblo palestino. A la una y media de la madrugada de este domingo un grupo de personas dormita ... sobre unas alfombras desplegadas sobre las losetas isabelinas del entorno de la Fuente de las Batallas. Un grupo de tertulianos pega la hebra al calor de las luces de los teléfonos móviles. Se escucha el zumbido lejano de una sintonía de radio y el murmullo de los transeúntes. Hay dos toldos que hacen las veces de tiendas de campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  6. 6

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  7. 7

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  8. 8

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  9. 9

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hambre de Gaza en la Fuente de las Batallas

Hambre de Gaza en la Fuente de las Batallas