Hacienda rechaza revertir el ajuste presupuestario que había solicitado a Granada

El Ministerio de Hacienda ha rechazado la petición del Ayuntamiento de minimizar al 1% el ajuste del capítulo de personal previsto en el expediente de ... presupuestos para 2026. Así lo ha confirmado el portavoz municipal, Jorge Saavedra, este viernes durante la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local.

Como parte de la revisión del expediente, el ministerio había solicitado al Consistorio que redujera su previsión de gastos en lo relativo a personal un 2% al considerar que no se justicaba el aumento. La posición del equipo de gobierno era contraria a esta demanda y justificaba que el crecimiento del capítulo era fundamental para dar respuesta a sus necesidades, motivo por el que había solicitado bajarlo solo un 1%.

El representante ha lamentado que el Ejecutivo «no haya tenido esa sensibilidad con el Consistorio» a pesar de que, como ha recordado, la entidad se encuentra en la actualidad cumpliendo todas las obligaciones financieras recogidas en el plan de ajuste.

Entre otras medidas, el portavoz ha expresado que la ciudad lleva 17 meses consecutivos abonando sus facturas por debajo del límite legal, además de haber reducido su deuda financiera de 165 millones al inicio del mandato a 130 millones en la actualidad.

Saavedra también ha hecho hincapié en la mejora de la tesorería, cuyo agujero ha disminuido de los -65 millones que había en 2023 a los -10 millones que hay ahora. Este dato, como ha destacado, excede el cumplimiento al llevar la mejora más allá de los límites establecidos en el plan de pagos que debe seguir la ciudad para superar la situación en la que lleva sumergida desde el inicio de la década pasada.