La Guardia Civil organiza en Granada la jornada 'Violencia de género en la sociedad actual'

Jueves, 23 de octubre 2025

La Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha celebrado hoy, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, la jornada «Violencia de género en la sociedad actual», un encuentro formativo y de reflexión destinado a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, alumnado universitario y público interesado en el abordaje integral de esta problemática.

El decano de la Facultad de Derecho, D. José Luis Pérez Serrabona, ha actuado como anfitrión en la inauguración del evento, acompañado por el subdelegado del gobierno en Granada, D. José Antonio Montilla Martos y del coronel jefe de la comandancia, D. Francisco Javier Arteaga Manzano. El decano se ha congratulado de que la Guardia Civil haya elegido la Facultad para el desarrollo de la jornada y, tanto el subdelegado como el coronel han agradecido la total predisposición y colaboración recibida por parte de la Universidad.

Durante la jornada se han abordado temas fundamentales, como las claves de la problemática de la violencia de género, el trabajo de los equipos VIOGEN, la violencia en jóvenes y el entorno digital, y la atención integral a las víctimas.

Entre los ponentes han participado Dña. Cristina Cueto Moreno, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Granada; el teniente D. Fernando Bordons López y el guardia civil D. Francisco Javier López Salas, del equipo VioGén de la Guardia Civil en Armilla; así como Dña. Catalina María Domínguez Escalona, coordinadora del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) en Granada.

El encuentro ha tenido como principales objetivos concienciar sobre la gravedad y extensión de la violencia de género, proporcionar herramientas prácticas para la detección temprana y la protección de las víctimas, y fomentar la cooperación institucional entre los distintos actores implicados: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, instituciones judiciales, académicas y servicios sociales.

A lo largo de la mañana se han desarrollado ponencias, espacios de debate y una sesión de conclusiones en la que se ha destacado la necesidad de reforzar la coordinación y la sensibilización social frente a la violencia machista.

La Guardia Civil reafirma así su compromiso con la prevención y erradicación de la violencia de género, impulsando iniciativas formativas y de colaboración que contribuyan a una sociedad más segura e igualitaria.