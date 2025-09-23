La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
El enfrentamiento entre dos familias no ha dejado heridos y ambas partes han sido identificadas
Martes, 23 de septiembre 2025, 14:22
La Guardia Civil investiga un posible tiroteo sin heridos en Santa Fe. Los hechos se produjeron durante la tarde del lunes por el enfrentamiento entre ... dos familias. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso a las 17.30 horas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron también varios agentes de la Policía Local de Santa Fe.
La Benemérita trata de esclarecer ahora si se produjeron detonaciones por el suceso. Al parecer, una de las familias implicadas vive en Santa Fe y otra, en Pinos Puente. Se desconoce cuál fue el motivo por el que comenzó la trifulca, que tuvo lugar en plena calle, concretamente, en el barrio de Columbus.
