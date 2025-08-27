La Guardia Civil detiene a dos hombres tras una persecución por un robo en una nave de Juncaril Los agentes consiguieron detenerlos en la circunvalación de Granada tras su intento de fuga

C. L. Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:38

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención contra los delitos contra el patrimonio, ha procedido a la detención de dos varones, de 40 y 43 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una nave industrial dedicada a la paquetería en el Polígono Juncaril, del término municipal de Peligros (Granada).

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 25 de agosto, cuando los ahora detenidos accedieron al interior de la nave y sustrajeron diversos productos, en su mayoría bebidas, alimentos y material escolar.

Gracias a la rápida actuación de las patrullas de seguridad ciudadana, los agentes localizaron un vehículo sospechoso en las inmediaciones del polígono y trataron de interceptarlo. Tuvieron que perseguirlo hasta darle alcance en la autovía de circunvalación de Granada. En el interior del vehículo se localizó la totalidad de los efectos sustraídos. Ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.