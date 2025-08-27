Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Detención de los spuestos ladrones de una nave en el Polígono Juncaril Ideal

La Guardia Civil detiene a dos hombres tras una persecución por un robo en una nave de Juncaril

Los agentes consiguieron detenerlos en la circunvalación de Granada tras su intento de fuga

C. L.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:38

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones de prevención contra los delitos contra el patrimonio, ha procedido a la detención de dos varones, de 40 y 43 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una nave industrial dedicada a la paquetería en el Polígono Juncaril, del término municipal de Peligros (Granada).

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 25 de agosto, cuando los ahora detenidos accedieron al interior de la nave y sustrajeron diversos productos, en su mayoría bebidas, alimentos y material escolar.

Gracias a la rápida actuación de las patrullas de seguridad ciudadana, los agentes localizaron un vehículo sospechoso en las inmediaciones del polígono y trataron de interceptarlo. Tuvieron que perseguirlo hasta darle alcance en la autovía de circunvalación de Granada. En el interior del vehículo se localizó la totalidad de los efectos sustraídos. Ambos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  4. 4 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  5. 5

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  6. 6 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  7. 7 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  8. 8

    La salud del futuro llega a Juventud
  9. 9

    Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»
  10. 10 El pregón de fiestas de una inspectora de Educación cautivó a los habitantes de su pueblo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Guardia Civil detiene a dos hombres tras una persecución por un robo en una nave de Juncaril

La Guardia Civil detiene a dos hombres tras una persecución por un robo en una nave de Juncaril