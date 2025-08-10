El juzgado decreta el secreto de actuaciones en el homicidio de Pinos Puente

El juzgado ha decretado el secreto de actuaciones en la investigación que está llevando a cabo después de que en la madrugada del pasado sábado ... se produjera un tiroteo en el número 7 de la calle Visillo de Santa Eugenia, de Pinos Puente, a resultas del cual resultó muerto un vecino de la localidad que contaba 20 años de edad. El caso, según fuentes policiales, podría estar relacionado con el tráfico de drogas, y ya en la tarde del sábado, miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial estuvieron recabando pruebas en el lugar de los hechos, unas pruebas que en la noche del sábado condujeron a la detención de un varón de 31 años de edad, en calidad de presunto autor material de la muerte.

La investigación ha sido decretada como secreta, y no se han ofrecido datos sobre la identidad de la persona que ha sido detenida, remitiéndose a futuros comunicados oficiales que puedan ampliar, cuando el proceso de la investigación avance, datos al respecto del móvil o las circunstancias de la muerte.

Por otro lado, la víctima, cuyo cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal a media mañana del sábado para que se le realizara la autopsia, recibió sepultura en el cementerio de Pinos Puente en la tarde de ayer. El acto religioso se inició a las siete de la tarde, y tras este se produjo la conducción del cadáver, sin que se registraran incidentes de ningún tipo, según han confirmado a este periódico fuentes policiales. La Guardia Civil desplazó cuatro vehículos para vigilar a distancia el perímetro del camposanto, y la Policía Local de Pinos Puente participó igualmente en el dispositivo. Los cuerpos de seguridad permanecerán en alerta en una semana que se antoja difícil, con fiestas populares incluidas.