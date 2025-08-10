Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El juzgado decreta el secreto de actuaciones en el homicidio de Pinos Puente

El fallecido ha sido enterrado hoy en el municipio

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:40

El juzgado ha decretado el secreto de actuaciones en la investigación que está llevando a cabo después de que en la madrugada del pasado sábado ... se produjera un tiroteo en el número 7 de la calle Visillo de Santa Eugenia, de Pinos Puente, a resultas del cual resultó muerto un vecino de la localidad que contaba 20 años de edad. El caso, según fuentes policiales, podría estar relacionado con el tráfico de drogas, y ya en la tarde del sábado, miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial estuvieron recabando pruebas en el lugar de los hechos, unas pruebas que en la noche del sábado condujeron a la detención de un varón de 31 años de edad, en calidad de presunto autor material de la muerte.

