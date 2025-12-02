Sorprenden a tres personas robando cableado en Guadix

Una patrulla de la Policía Local de Guadix detuvo a tres personas que fueron sorprendidas 'in fraganti' mientras, presuntamente, sustraían cableado eléctrico utilizando la fuerza.

Durante la intervención, los agentes incautaron varios metros de cable de cobre y herramientas como cizallas, parte de los cuales se encontraban en el interior del vehículo empleado por los detenidos. Este vehículo fue inmovilizado al considerarse objeto y prueba del presunto delito, ya que los agentes actuantes sospechan que el material podría estar destinado a su venta ilegal en el mercado negro.

Los tres detenidos, procedentes de municipios colindantes, que cuentan con antecedentes policiales, fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial. Al día siguiente quedaron en libertad con cargos a la espera de disposición judicial en el Juzgado de lo Penal de Granada por un presunto delito de Robo con fuerza.

Desde Policía Local de Guadix se quiere señalar que el robo de cableado eléctrico supone un grave perjuicio para la población, ya que genera interrupciones en el suministro eléctrico, «afectando la calidad de vida y la seguridad de los habitantes». Estas sustracciones interrumpen el flujo de energía, provocando cortes prolongados que pueden causar desde la pérdida de alimentos por falta de refrigeración hasta problemas críticos en hogares con personas electrodependientes. Además, la falta de iluminación pública incrementa el riesgo para la seguridad ciudadana, especialmente durante la noche.

Este tipo de robo no solo implica un daño económico y técnico, sino también un impacto social alto, pues «retrasa la reparación debido a la dificultad para identificar el daño exacto en la red eléctrica». También puede «aumentar el riesgo de electrocución y otros accidentes debido a la manipulación del cableado». En suma, el robo de cableado eléctrico genera un problema que va más allá del costo material, afectando la seguridad, el bienestar y la resiliencia de toda la comunidad«