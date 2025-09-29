Una persona herida tras salirse su coche en la A92N y volcar a la altura de Gor Bomberos ha acudido hasta el lugar para ayudar al conductor del vehículo, que había quedado atrapado

Una persona herida tras salirse su coche en la A92N y volcar a la altura de Gor.

S. Palacios Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:35 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Una persona ha resultado herida este lunes tras salirse su coche de la vía y dar varias vueltas de campana en la A92N, según ha informado el 112 a este periódico. Bomberos ha acudido hasta el lugar para ayudar al conductor del vehículo, que había quedado atrapado. Posteriormente los servicios de emergencias lo trasladaron a un hospital cercano en Guadix.

El siniestro ha tenido lugar esta tarde en torno a las 19 horas en el kilómetro 16 de la A92N a la altura de Gor, según ha confirmado el 112, en un día que ha estado marcado por lluvias intensas en la mayor parte de la provincia de Granada.

Centro de Emergencias Sanitarias 061 atendió al herido en el lugar y posteriormente lo trasladó en ambulancia a un centro hospitalario. Esta persona, de 35 años y conductor del turismo, era el único ocupante del vehículo y tendría dolorido todo el costado izquierdo.

El coche ha quedado volcado y presenta importantes daños. No se han producido cortes de tráfico ni retenciones como consecuencia del accidente.