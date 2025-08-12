Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio durante su recuperación. A la derecha, el incendio. IDEAL

Bombero herido en Guadix

«Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar»

Sergio Navarrete, el bombero de Guadix que resultó herido durante una intervención hace una semana, agradece las innumerables muestras de apoyo recibidas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 23:54

. Era, a priori, una intervención más, de esas que no parecen especialmente complicadas. Pero, como dice Sergio, bombero de 40 años del parque de ... Guadix, el riesgo está ahí desde el momento en el que se suben al camión. Aquel día pudo comprobarlo en primera persona. Resultó herido durante un incendio en la zona del cerro. Cayó desde una altura de unos tres metros cuando intentaba descender por un tejado al finalizar la extinción –dado que no había caminos para acceder al lugar del suceso–. El techo cedió y él se precipitó. «Pensaba que me había hecho algo peor, porque el dolor era inmenso y no podía respirar», indica a IDEAL mientras se recupera de las heridas: una costilla partida, una contusión pulmonar y contusiones en la espalda y la cadera. El dolor sigue siendo tan intenso que le obligará a recibir un tratamiento con fentanilo hasta que se mejore.

