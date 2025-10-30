'La Maldición de los Barthe' transformará el Pósito Real de Guadix en un pasaje del terror inolvidable este Halloween

Granada, 30 de octubre de 2025.- El Pósito Real de Guadix se convertirá en el epicentro del miedo y la emoción con «La Maldición de ... los Barthe. La venganza de Víctor», el nuevo pasaje del terror creado por la Asociación Amigos del Misterio de Guadix. Tras el éxito de ediciones anteriores, regresan con una propuesta aún más ambiciosa, apostando por una experiencia inmersiva y narrativa que promete poner a prueba los sentidos y los nervios de los asistentes.

La actividad se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario de 19:00 a 00:00 horas, transformando el histórico edificio del Pósito Real accitano en un inquietante escenario donde el límite entre realidad y ficción se difumina. Cada rincón cobrará vida con personajes creados especialmente para esta historia original, ambientada en la oscura leyenda de la familia Barthe y su maldición centenaria.

Con una cuidada puesta en escena, efectos especiales y un recorrido lleno de sobresaltos, «La Maldición de los Barthe» se presenta como una experiencia teatral y sensorial única, que combina el suspense del pasaje del terror clásico con una trama que se desarrolla a lo largo del recorrido, invitando al público a convertirse en parte de la historia.

Ampliar

Las entradas a tan solo 7 euros pueden adquirirse en los puntos de venta habituales como son el Kiosko Salike, Nabat, Liceo Accitano, el Centro Deportivo Urbano, la Papelería Jema (Benalúa), la Papelería Alquimia (Purullena) y el Estanco de Alcudia.

Con esta nueva propuesta inmersiva y única en la provincia granadina, la Asociación Amigos del Misterio de Guadix consolida su compromiso con la cultura participativa y la creación de experiencias que unen arte, historia y emoción, reafirmando su papel como dinamizadora del calendario cultural y festivo accitano.