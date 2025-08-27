Lanteira y Jerez del Marquesado cierran sus ferias taurinas

Maria Dolores Martinez Granada Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:48 Comenta Compartir

Ya están cerrados los carteles de las ferias taurinas de Lanteira y Jerez del Marquesado, organizadas por la empresa Ruedo Marquesado. La primera cita será en Jerez del Marquesado con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Tizna, donde se anuncia una novillada y un festival sin picadores los días 11 y 12 de septiembre. En el festejo inaugural actuarán mano a mano, a partir de las 18:00 horas, el novillero de Zújar Pablo Hernández y el sevillano Javier Torres 'Bombita' frente a erales del hierro granadino de Castillo de la Reina. De esta misma ganadería serán los astados con los que se medirán el viernes la novillera toledana Estrella Magán y la gaditana Miriam Cabas. En los dos festejos actuará como sobresaliente el novillero de Charches Emilio Espigares. Los tradicionales encierros tendrán lugar los dos días, a las 11:00 y 12:00 horas, respectivamente.

La Feria de Lanteira en honor al Santísimo Cristo de las Penas dará comienzo el martes 16, a las 17:30 horas, con una novillada sin picadores. En ella se enfrentarán el espada almeriense Dennis Martín y el murciano Ruiz de Palazón frente a un encierro de Castillo de la Reina. El hierro granadino volverá a ser protagonista en el festival del miércoles 17 para el mano a mano entre el matador Julio Benítez 'El Cordobés' y el novillero gaditano Gonzalo Capdevila. Los sobresalientes en estos dos festejos serán Emilio Espigares y Alfonso Morales, respectivamente. Los encierros se celebrarán el martes y el miércoles, a las 11:30 horas.

Guadix

La actividad taurina en la provincia granadina se reanudará este sábado en Guadix con una corrida mixta, organizada por la empresa Tauroluz. A las 18:30 horas harán el paseíllo los rejoneadores Joao Moura Caetano y Sebastián Fernández y el matador Oliva Soto. El encierro será de Murube.

Por último, el novillero granadino Jaime de Pedro, de la Escuela Taurina de Atarfe, salió ayer a hombros en Aldeanueva del Ebro (La Rioja), en el mano a mano que protagonizó con Alejandro Chavarri frente a erales de Pincha. Jaime de Pedro tuvo un resultado de ovación y dos orejas, y Chavarri de oreja y ovación. Las próximas actuaciones del espada de la tierra serán este domingo en Constantina, en Villarrubia de Santiago, el 9 de septiembre, y en Arles, el 14 de septiembre.