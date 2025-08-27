Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cartel fiestas taurinas IDEAL

Lanteira y Jerez del Marquesado cierran sus ferias taurinas

Guadix anuncia este sábado una corrida mixta con los rejoneadores Sebastián Fernández, Moura Fernández y el diestro Oliva Soto

Maria Dolores Martinez Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:48

Ya están cerrados los carteles de las ferias taurinas de Lanteira y Jerez del Marquesado, organizadas por la empresa Ruedo Marquesado. La primera cita será en Jerez del Marquesado con motivo de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Tizna, donde se anuncia una novillada y un festival sin picadores los días 11 y 12 de septiembre. En el festejo inaugural actuarán mano a mano, a partir de las 18:00 horas, el novillero de Zújar Pablo Hernández y el sevillano Javier Torres 'Bombita' frente a erales del hierro granadino de Castillo de la Reina. De esta misma ganadería serán los astados con los que se medirán el viernes la novillera toledana Estrella Magán y la gaditana Miriam Cabas. En los dos festejos actuará como sobresaliente el novillero de Charches Emilio Espigares. Los tradicionales encierros tendrán lugar los dos días, a las 11:00 y 12:00 horas, respectivamente.

La Feria de Lanteira en honor al Santísimo Cristo de las Penas dará comienzo el martes 16, a las 17:30 horas, con una novillada sin picadores. En ella se enfrentarán el espada almeriense Dennis Martín y el murciano Ruiz de Palazón frente a un encierro de Castillo de la Reina. El hierro granadino volverá a ser protagonista en el festival del miércoles 17 para el mano a mano entre el matador Julio Benítez 'El Cordobés' y el novillero gaditano Gonzalo Capdevila. Los sobresalientes en estos dos festejos serán Emilio Espigares y Alfonso Morales, respectivamente. Los encierros se celebrarán el martes y el miércoles, a las 11:30 horas.

Guadix

La actividad taurina en la provincia granadina se reanudará este sábado en Guadix con una corrida mixta, organizada por la empresa Tauroluz. A las 18:30 horas harán el paseíllo los rejoneadores Joao Moura Caetano y Sebastián Fernández y el matador Oliva Soto. El encierro será de Murube.

Por último, el novillero granadino Jaime de Pedro, de la Escuela Taurina de Atarfe, salió ayer a hombros en Aldeanueva del Ebro (La Rioja), en el mano a mano que protagonizó con Alejandro Chavarri frente a erales de Pincha. Jaime de Pedro tuvo un resultado de ovación y dos orejas, y Chavarri de oreja y ovación. Las próximas actuaciones del espada de la tierra serán este domingo en Constantina, en Villarrubia de Santiago, el 9 de septiembre, y en Arles, el 14 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  2. 2

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  3. 3 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  4. 4 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  5. 5 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  6. 6 El pregón de fiestas de una inspectora de Educación cautivó a los habitantes de su pueblo de Granada
  7. 7 El negocio del Zaidín que realiza instalaciones en las casas del barrio desde 1989
  8. 8 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10

    Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lanteira y Jerez del Marquesado cierran sus ferias taurinas

Lanteira y Jerez del Marquesado cierran sus ferias taurinas