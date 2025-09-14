Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Interceptan un vehículo con cocaína en un control en Guadix

La persona detenida, a la que le constan antecedentes policiales por este tipo de hechos, fue conducida a dependencias policiales para la instrucción de diligencias

Ideal

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:31

La Guardia Civil ha detenido en Guadix a un individuo, de treinta y tres años de edad, tras localizar cocaína oculta en el interior del vehículo que conducía.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 06 de septiembre, cuando una patrulla de seguridad ciudadana dio el alto a un turismo de color blanco que circulaba por la Avenida Mariana Pineda, a la altura de un establecimiento comercial. Durante la inspección del coche, los agentes hallaron oculto en su interior y envueltos en plástico varios trozos de una sustancia rocosa que resultó ser cocaína y que arrojaron un peso total de 21 gramos.

Tras el registro, la Guardia Civil procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El vehículo fue intervenido y trasladado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Guadix, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

La persona detenida, a la que le constan antecedentes policiales por este tipo de hechos, fue conducida a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y tras su puesta a disposición judicial, ha quedado en libertad.

