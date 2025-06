Guadix guarda un minuto de silencio por Josefina, su vecina asesinada en Almería

Sandra Martínez Lunes, 30 de junio 2025, 15:37 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Guadix ha guardado la mañana de este lunes un minuto de silencio por la vecina de la localidad que fue asesinada presuntamente a manos de su marido el pasado viernes en Almería. El acto ha estado presidido por el alcalde del municipio, Jesús Lorente, que ha estado acompañado por el resto de ediles del equipo de gobierno y por la alcaldesa pedánea, Laura Martínez. Josefina S. M. era natural de este anejo accitano.

Otros vecinos de Guadix también han asistido a la convocatoria en repulsa a este nuevo crimen machista, que ha tenido lugar a las 12.00 horas en el acceso al edificio consistorial.

El primer edil de Guadix ha condenado lo sucedido y ha lamentado que una de sus vecinas se sume a la lista de mujeres asesinadas por sus parejas en el país. «El respeto debe estar por encima de todo. No podemos permitir que una persona quite la vida a otra», ha resaltado Jesús Lorente, que ha denunciado los hechos. A sus palabras se ha sumado la primer edil de Bácor-Olivar, Laura Martínez. «Lo sucedido nos muestra que nos queda mucho por avanzar. Debemos condenar este tipo de actos y no mirar a otro lado para que haya una mejora en la sociedad», ha recalcado la alcaldesa.

Jesús Lorente, por su parte, ha añadido la importancia de trabajar en la educación y los valores de los más jóvenes para acabar con esta lacra.

La vecina de Bácor-Olivar tenía que murió a las 20.10 horas del viernes presuntamente a manos de su pareja tenía 62 años. El presunto autor de los hechos utilizó un arma blanca para acabar con su vida después de una fuerte discusión. El suceso tenía lugar en la Travesía de San Luis de la capital almeriense, cerca del Seminario, en una vivienda antigua, de planta baja. Los vecinos alertaron de los gritos procedentes del interior del domicilio, pero fue la madre de la víctima quien encontró su cuerpo sin vida.