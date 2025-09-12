Guadix acoge la primera edición de su festival internacional de cine con aforo completo Las entradas a todas las sesiones son gratuitas hasta completar aforo

El Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine (GIFIC) arrancó esta tarde con una gala inaugural que llenó por completo el Teatro Municipal Mira de Amescua, confirmando la expectación que había despertado esta primera edición del certamen.

El público accitano arropó la proyección de Un baño propio, de Lucía Casañ, y disfrutó de un acto que contó con la presencia de cineastas participantes, directores de cortometrajes en competición, representantes del sector audiovisual y autoridades locales. La emoción y la cercanía marcaron una noche en la que Guadix se convirtió oficialmente en epicentro del cine diverso, comprometido y transformador.

Sofía Aparicio, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Guadix, explicó que el festival «abre un capítulo nuevo en la historia cultural de la ciudad y sitúa a Guadix en el mapa del cine internacional». GIFIC es, en palabras de Aparicio, un «sueño que nace con valores claros, diversidad, ilusión, igualdad y diálogo entre culturas».

Marta Pedraza, codirectora del festival junto con Jaime García, recordó que Guadix «no tiene una sala de cine abierta», lo que supone «un vacío en la vida comunitaria». El objetivo del festival, según sus directores, es «fomentar la diversidad y la inclusión y aportar un grano de arena en la defensa de los derechos humanos». GIFIC aspira a ser «un punto de encuentro para cineastas, activistas y público, un lugar donde el cine tenga voz propia».

La inauguración dejó patente la buena acogida del certamen entre la ciudadanía, que durante los próximos días podrá disfrutar de una intensa programación. El viernes 12 de septiembre habrá proyecciones a lo largo de todo el día en las distintas sedes del festival, mientras que el sábado 13 de septiembre será el turno de las charlas y encuentros con cineastas y activistas, además de nuevas proyecciones, antes de la clausura del domingo 14 de septiembre en la que se entregará el Premio de Honor al actor granadino Antonio Velázquez.

El festival se desarrollará hasta el domingo 14 de septiembre en tres sedes: el Teatro Mira de Amescua, la Fundación Pintor Julio Visconti y la Asociación San José, con entrada gratuita hasta completar aforo. El broche final lo pondrá la entrega del Premio de Honor al actor granadino Antonio Velázquez en la gala de clausura, que tendrá lugar el domingo a las 12h en el Teatro Mira de Amescua.

Con esta primera edición, Guadix abre una nueva ventana al panorama cinematográfico nacional e internacional, consolidándose como un referente cultural y social en defensa de la diversidad, los derechos humanos y la igualdad.

