Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El doctor Carlos Ballesta presenta su último libro 'El Proscrito de Granada'

El acto tendrá lugar en en la Casa de la Cultura de Jérez del Marquesado el 21 de agosto a las 19.30 horas

Ideal.

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:31

Un libro sobre la historia de un morisco convertido al cristianismo que, siendo jesuita, tuvo un papel muy importante en la historia de Granada. Viajando por el mundo como teólogo, estudiando iglesias orientales y asesorando a Papas. Esta es la breve sinosis de 'El proscrito de Granada', el último libro de Carlos Ballesta López, cirujano español reconocido a nivel nacional e internacional y pionero en la cirugía laparoscópica moderna

Ballesta es fundador y director del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta.  Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor científica y docente y es reconocido como uno de los padres de la cirugía laparoscópica moderna.

Además de su labor quirúrgica, es un apasionado de la historia, la bibliofilia y la cultura, y ha creado la Fundación Carlos Ballesta, dedicada a la investigación y divulgación de la historia del Reino de Granada, con especial atención a la expulsión de los moriscos. 

La vida de Carlos Ballesta –médico, filántropo y escritor- transcurre entre Madrid, Barcelona y Granada, con una agenda llena de reuniones «y un teléfono móvil que no para de sonar», tal y como él mismo confiesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obligó a desalojarlas
  2. 2

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  3. 3

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  4. 4

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  5. 5 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  6. 6

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  7. 7

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  8. 8 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  9. 9

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  10. 10 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El doctor Carlos Ballesta presenta su último libro 'El Proscrito de Granada'

El doctor Carlos Ballesta presenta su último libro &#039;El Proscrito de Granada&#039;