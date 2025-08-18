El doctor Carlos Ballesta presenta su último libro 'El Proscrito de Granada' El acto tendrá lugar en en la Casa de la Cultura de Jérez del Marquesado el 21 de agosto a las 19.30 horas

Un libro sobre la historia de un morisco convertido al cristianismo que, siendo jesuita, tuvo un papel muy importante en la historia de Granada. Viajando por el mundo como teólogo, estudiando iglesias orientales y asesorando a Papas. Esta es la breve sinosis de 'El proscrito de Granada', el último libro de Carlos Ballesta López, cirujano español reconocido a nivel nacional e internacional y pionero en la cirugía laparoscópica moderna

Ballesta es fundador y director del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su labor científica y docente y es reconocido como uno de los padres de la cirugía laparoscópica moderna.

Además de su labor quirúrgica, es un apasionado de la historia, la bibliofilia y la cultura, y ha creado la Fundación Carlos Ballesta, dedicada a la investigación y divulgación de la historia del Reino de Granada, con especial atención a la expulsión de los moriscos.

La vida de Carlos Ballesta –médico, filántropo y escritor- transcurre entre Madrid, Barcelona y Granada, con una agenda llena de reuniones «y un teléfono móvil que no para de sonar», tal y como él mismo confiesa.

